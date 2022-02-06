Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
0
2Россия
1
2
1
3Словения
1
0
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Коньки. Мужчины
11:30скоро5 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнКитай0Япония1
Фристайл. Женщины
13:00скороМогул. Женщины. Квалификация 2
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
12:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Феноменальные Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Российский дубль в скиатлоне

Лидер лыжной сборной России Александр Большунов провел невероятную гонку.

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Источник: РИА "Новости"

Лидер лыжной сборной России Александр Большунов провел невероятную гонку и после падения принес нашей сборной первое золото Пекина.

Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон 15 + 15 км

  1. Александр Большунов (Россия) — 1:13.16,5
  2. Денис Спицов (Россия) — 1.19,4
  3. Ийво Нисканен (Финляндия) — 2.08,1
  4. Ханс Кристер Холунн (Норвегия) — 2.42,1
    …10. Артем Мальцев (Россия) — 4.13,0
    …27. Алексей Червоткин (Россия) — 8.40,7.

На первом же круге Большунов упал. Это, конечно, шок — свалиться на лыжню в первые же 10 минут своего выступления на Олимпиаде. Но глобально ничего страшного не произошло. В глубине пелотона наступил на чью-то палку, упал на спуске, но тут же поднялся. Главное, что удалось не повредить инвентарь и даже не сильно отстать от лидеров. Уже спустя несколько сотен метров Александр вернулся на свое место в головке группы.

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Уже после шести километров рывок предпринял финн Иво Нисканен. Ничего удивительного, прямо сейчас — это один из лучших классистов мира. С коньком у Нисканена дела похуже, поэтому логично, что именно в любимом стиле он попытался сделать запас. Большунов тут же переложился к финну, и вдвоем они стали убегать от группы. Для россиянина это был идеальный расклад. Работать вдвоем легче, чем одному, а в коньке Нисканен ему все равно не конкурент.

На Олимпиаде каждый сам за себя

В группе преследователей получился интересный расклад. Двое наших — Денис Спицов и Артем Мальцев — против троих норвежцев. Тормозить народ в надежде, что Большунов оторвется, бессмысленно. Олимпийская трасса слишком широкая, чтобы вдвоем или даже втроем тут можно было кого-то заблокировать. Так что ребята работали на все деньги. Даже норвежцы Холунн и Голберг, которые, казалось бы, должны были помогать своему лидеру Клебо. Но это Олимпиада, тут каждый сам за себя.

В итоге Спицов, который в этом сезоне совершил в классике настоящий прорыв, потащил за собой викингов Холунна с Голбергом. Большунова с Нисканеном они не догоняли, зато случилось главное. Клебо, оставшись с этим сумасшедшим темпом один на один, стал отваливаться просто на глазах. Таким норвежского короля мы давно не видели. За несколько километров он проиграл 1 минуту 40.

Норвежский кошмар стал реальностью

Большунов не стал откладывать и на коньке с ходу ушел от Нисканена. То же самое и Спицов с норвежцами. Свободный стиль для россиянина всегда был коронкой, так что Денис словно школьников отцепил двух норвежцев и устремился догонять финна. Так казавшийся невероятным норвежский кошмар — без медалей в скиатлоне — стал внезапно становиться реальностью. Четыре года назад в Пхенчхане, например, викинги взяли три первых места.

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Уже через 2,5 км во главе гонки встали два россиянина — Большунов и Спицов. Лучшая картинка этой Олимпиады! Саша постепенно увеличивал отрыв, причем визуально делал это вообще не напрягаясь. Запас у Большунова сейчас, судя по всему, огромен. Нужно было бы прибавить — он прибавил бы в любой момент. Словно Тереза Йохауг накануне, Большунов даже подумать никому не дал, что победителем может быть не он.

По сути, вся коньковая часть 15 км превратилась для Саши в один сплошной круг почета. Обычно очень сдержанный, Большунов на пункте питания однажды даже помахал кому-то рукой. На спусках улыбался и кланялся. Собственно, за пару километров до финиша он вполне мог позволить себе снять лыжи и бежать бегом. Все равно бы выиграл с запасом.

Нужно знать, через что прошел Большунов только за последний год, чтоб оценить крутость этого момента. Болезнь, операция, отмена всех стартов… Еще месяц назад вообще было непонятно, чего ждать от Сан Саныча на Олимпиаде. Его личный тренер Юрий Бородавко вообще до Пекина пока не добрался. И вот Большунов финиширует на Олимпиаде с флагом!

И пусть это флаг ОКР, неважно. Большунов закрыл карму, теперь золотая олимпийская медаль — у него в кармане. И что-то подсказывает, что это только начало.

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Спицов поверил в то, что он сильный

Спицов тоже огромный молодец. Денис неудачно начал сезон, даже его попадание на Олимпиаду было под вопросом. Еще в прошлом сезоне он сделал огромный рывок в классическом стиле, который раньше был для него больной точкой. А теперь Спицов — абсолютно универсальный лыжник, он даже спринты неплохо бегает. Не зря на прошлой Олимпиаде в Пхенчхане выиграл медаль вместе с Большуновым в командном спринте.

Это вообще очень непросто: тренироваться в группе, где не ты главная звезда. Вроде бы трехкратный призер Олимпиад, а вечно в тени Большунова. Денис — открытый парень, он зачастую честно говорил, что есть монстры вроде Саши, с которыми пока непонятно как бороться. А Елена Вяльбе его за это ругала: мол, нельзя даже в мыслях соглашаться, что ты слабее.

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В первой же гонке Пекина Спицов доказал, что сильнее вообще всех, кроме Большунова. Нужно же было еще не побояться идти в отрыв в классике и тащить на себе двух норвежцев. А быть слабее только Саши — сейчас это почетно как никогда.

Наталья Марьянчик

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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