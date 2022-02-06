Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении нескольких лет я доказываю это своими результатами. Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, меня выворачивает. Это несопоставимо со спортом. Здесь, на Олимпиаде, находятся только чистые спортсмены, которые всегда сдают тесты. Такие вопросы задавать в нашу сторону неправильно. У нас очень сложные тренировки. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, — приезжайте и смотрите. И тогда у вас этих вопросов больше не возникнет», — приводит слова лыжника Sport24.