Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. 1-я попытка
Санный спорт. Мужчины
14:30скороОдиночка. Мужчины. 3-й заезд
Фристайл. Женщины
14:30скороМогул. Женщины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороКанадаАвстралия
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороШвейцарияСША
Керлинг. Микст. Сессия 12
15:05скороНорвегияВеликобритания
Санный спорт. Мужчины
16:00скороОдиночка. Мужчины. 4-й заезд
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияСША
Прыжки с трамплина. Мужчины
17:00скороК-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
13:33 (мск), источник: Газета.Ру

Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг

Российский лыжник Александр Большунов после победы в скиатлоне на Олимпийских играх — 2022 в Пекине ответил на вопрос иностранного журналиста о своем отношении к допингу.

Наверх
Источник: Reuters
Читайте также
Александр Большунов выиграл первую золотую олимпийскую медаль в карьере

«Олимпийским чемпионом просто так не становятся. На протяжении нескольких лет я доказываю это своими результатами. Что касается допинга, то когда я слышу эти слова, меня выворачивает. Это несопоставимо со спортом. Здесь, на Олимпиаде, находятся только чистые спортсмены, которые всегда сдают тесты. Такие вопросы задавать в нашу сторону неправильно. У нас очень сложные тренировки. Хотите посмотреть, как мы тренируемся, — приезжайте и смотрите. И тогда у вас этих вопросов больше не возникнет», — приводит слова лыжника Sport24.

В начале гонки — после отсечки в 2,5 км — Большунов упал, потеряв несколько секунд, но быстро поднялся и снова догнал группу лидеров. После 15 км классическим стилем россиянин лидировал в гонке вместе с Нисканеном, однако на следующих 15 км — коньковым стилем — ушел в отрыв и до финиша не подпустил к себе преследователей.

Большунов впервые одержал победу на Олимпийских играх. В 2018 году спортсмен завоевал три серебряных и одну бронзовую медаль.

 В Петербурге задержали заведующую отделом медцентра из-за смертей пациентов
Юрист рассказал, почему вдову Градского могут лишить наследства
Главные темы
Большунов и Спицов разорвали норвежцев. Наш дубль в скиатлоне
Провал США, который пропускает Россию к фигурному золоту
Большунов или Клебо: кто же самый крутой лыжник современности
Кондратюк идет по стопам Плющенко. Россия лидирует в команднике
Австралийская керлингистка продолжит выступать на Олимпиаде, несмотря на положительный тест на коронавирус
Большунову не понравился вопрос иностранного журналиста про допинг
Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 м
Сундбю раскритиковал действия Спицова, подтягивавшего норвежцев к Большунову
Большунов завоевал золотую медаль Олимпийских игр в скиатлоне. Спицов выиграл серебро
Объявлен состав сборной России по биатлону на женскую индивидуальную гонку в Пекине
Ягудин — о реакции украинцев на прокат Валиевой: настоящая мерзость и позорище
В МОК признали проблемы с условиями проживания спортсменов на карантине во время Олимпиады
В НОК рассказали, как белорусы адаптировались в Пекине
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Александр Большунов на финише «золотого» скиатлона
«Хулиганка!» Загитова восхитила фанатов смешным танцем на кровати: видео
Бен Стиллер похвалил Марка Кондратюка за прокат в произвольной программе командного турнира на Олимпиаде
Легкоатлет, диджей и небинарный фигурист. Самые необычные спортсмены зимней Олимпиады-2022
Авербух: сегодня Кондратюк и Валиева решили вопрос о судьбе золотой медали Олимпиады
Марк Кондратюк: в конце проката я шёл пешком. Не знаю почему
Соревнования горнолыжников в скоростном спуске на Олимпиаде перенесены на другой день
Американка Чен: русские фигуристки делают потрясающие вещи. Могу только мечтать о таком
Турнирная таблица командных соревнований фигуристов после короткой программы у женщин
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Камила Валиева: «Когда выходила на короткую программу, была напряжена. Это командный турнир, больше ответственности, чем обычно»
Тренер украинских фигуристов обвинила в подлости российские СМИ
Самая возрастная участница Игр и новый рекорд в конькобежке. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить
Какие медали выиграет Россия на Олимпиаде 6 февраля: Большунов — наш главный шанс, Валиева дебютирует на Играх
Можно ли бороться с США? Американки разгромили наших девчонок на Олимпиаде
Стали известны соперницы Валиевой в короткой программе командного турнира на ОИ-2022
Судьи вытащили Китай и Виктора Ана к золоту? Разбираем скандал с россиянами в шорт-треке
Хоккеистки сборной России проиграли США в матче Олимпиады
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
20Зрелое женское: топ-10 эффектных фигуристок Олимпиады в Пекине
7Лучшие кадры Олимпиады в Пекине
20Интервью на удочку, улыбки под маской и строгая охрана: первые российские спортсмены отправились на Олимпиаду
14Москвина в великолепной форме: Поздняков и Задорина открыли центр экипировки для Олимпиады в Пекине
Сборная России по хоккею отменила тренировку на Олимпиаде в воскресенье
«Хватит обниматься с этими русскими!» Что думают норвежцы о победе над нашими лыжниками и биатлонистами
Итоги выступлений казахстанцев на Олимпиаде-2022 в первый медальный день
Конькобежка Марина Зуева не очень довольна стартом в Пекине
Елистратов — о дисквалификации России в полуфинале микста: судья принял правильное решение
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Россия завоевала две награды в первый медальный день Олимпиады в Пекине
Сборная Китая по шорт-треку выиграла золото Олимпиады после дисквалификации США в полуфинале
Первый соревновательный день Олимпиады: итоги
Ханю до сих пор не приехал в Пекин. Японские СМИ пишут, что у него ковид
Шведский фристайлист Вальтер Вальберг завоевал золото в могуле на Олимпийских играх — 2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь