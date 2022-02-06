Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул стал олимпийским чемпионом на дистанции 5 000 м
ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул занял первое место на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 6 февраля. /ТАСС/. Шведский конькобежец Нильс ван дер Пул занял первое место на дистанции 5 000 метров на Олимпийских играх в Пекине.
Швед установил олимпийский рекорд. Вторым стал представитель Нидерландов Патрик Руст, третье место занял норвежец Хальгейр Энгебротен.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.