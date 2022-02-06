В Госдуме назвали оскорбительным вопрос американского журналиста Большунову о допинге

«Таких журналистов надо лишать аккредитации. Их надо гнать! Это не журналисты, а провокаторы. Они нарушают всю этику профессии и корочкой своей прикрываются. Надо поздравить Александра! Порадоваться за его результаты, а не искать подвоха, почему наш спортсмен сильнее. Тренироваться надо лучше и больше, как говорит Вяльбе. Очевидно, что это провокационный вопрос, который был задан с целью оскорбить представителя российской команды. У Большунова никогда не было с этим проблем. Задавать такие вопросы спортсмену, который выиграл, просто оскорбительно», — сказал Свищев «СЭ».