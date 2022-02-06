Юдзуру Ханю прилетел на Олимпиаду в Пекин
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю в воскресенье прилетел на Олимпийские игры в Пекин, сообщает Kyodo.
МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю в воскресенье прилетел на Олимпийские игры в Пекин, сообщает Kyodo.
Ханю пропустил командный турнир Олимпиады-2022. Соревнования среди мужчин стартуют 8 февраля. Произвольные прокаты пройдут 10 февраля.
В конце декабря 27-летний Ханю выполнил аксель в четыре с половиной оборота во время произвольной программы на чемпионате Японии, допустив грубые ошибки на выезде.