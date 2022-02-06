Сундбю раскритиковал россиян после триумфа в скиатлоне на Олимпиаде

Россиянин Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, более чем на минуту опередив своего соотечественника Дениса Спицова. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, занявший четвертое место. Йоханнес Клебо финишировал 40-м.
Сундбю выразил недоумение тем, что Спицов не помог оторваться Большунову на классической части дистанции, а вместо этого подтягивал к лидеру сборной России норвежских лыжников.
«Я категорически не понял, что там делал Спицов. У сборной России была очень плохая командная тактика в скиатлоне. То, что русские тренеры разрешили ему это сделать, я нахожу крайне странным», — цитирует Сундбю NRK.