Сундбю раскритиковал россиян после триумфа в скиатлоне на Олимпиаде

Россиянин Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на Олимпиаде в Пекине, более чем на минуту опередив своего соотечественника Дениса Спицова. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен. Лучшим из норвежцев стал Ханс Кристер Холунн, занявший четвертое место. Йоханнес Клебо финишировал 40-м.

Сундбю выразил недоумение тем, что Спицов не помог оторваться Большунову на классической части дистанции, а вместо этого подтягивал к лидеру сборной России норвежских лыжников.