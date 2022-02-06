«Черный день для Норвегии». Скандинавы болезненно отреагировали на золото Большунова

Первый раунд противостояния Александра Большунова с норвежскими лыжниками на Олимпиаде в Пекине завершился безоговорочной победой россиянина. 25-летний спортсмен завоевал золотую медаль в скиатлоне, а Денис Спицов пересёк финишную черту вслед за соотечественником. Ни один из норвежских лыжников не попал в призовую тройку, а Йоханнес Клебо проиграл лидеру больше девяти минут. После гонки норвежская пресса, конечно, болезненно отреагировала на итоги гонки. Но, несмотря на уныние, журналисты и эксперты отдали должное Большунову.

Что пишут норвежские СМИ о триумфе Большунова

Издание NRK отмечает, что Большунов шокировал конкурентов. На прошлой Олимпиаде Александр трижды становился серебряным призёром, а теперь впервые завоевал золотую медаль.



«“Серебряный мальчик” Большунов стал олимпийским чемпионом. Он опередил ближайшего норвежца на две с половиной минуты, хотя праздновал победу на протяжении заключительного километра. Первая мужская лыжная гонка на Олимпиаде стала доказательством того, почему Большунова называют русским медведем. После трёх серебряных и одной бронзовой медали в Корее Александр нацеливался только на золото. Большунов был неудержим. Он праздновал победу за несколько километров до финиша — с тренерами и флагом ОКР. Гонка не стала моментом ликования для норвежцев, вместо этого Большунов исполнил победный марш. Он просто шокировал конкурентов», — гласит текст статьи.

Dagbladet сравнивает успех Большунова с победой норвежки Терезе Йохауг. Накануне она победила в женском скиатлоне, при этом обеспечила себе внушительный отрыв задолго до финишного отрезка.



«Клебо сильно разочаровал в скиатлоне. Он отстал от великолепного Большунова на девять (!) минут. Александр нокаутировал всех соперников и опередил ближайшего преследователя более чем на минуту. Нисканен и Большунов практически сразу убежали вперёд, но после смены лыж россиянин ускорился, а финн оказался не в состоянии зацепиться за него. Чертовски сумасшедшая гонка Большунова. Его победу уже сравнивают с успехом Йохауг».

Nettavisen подчеркнуло, что Александр проявил себя в самый нужный момент. Помимо этого, издание раскритиковало норвежских спортсменов.

«Клебо и другие норвежские спортсмены входили в число фаворитов скиатлона, но они не смогли конкурировать с безжалостным Большуновым. В нынешнем сезоне у россиянина не было ничего особенного, однако сегодня он показал невероятную силу и завоевал олимпийское золото. Он был настолько хорош, что отпраздновал победу ещё до задолго до того, как пересёк финишную черту. Клебо хорошо выступал на дистанционных гонках в начале сезона, но сегодня у него не было никаких шансов».

TV2 назвало сегодняшний день чёрным для норвежских лыж с учётом того отрыва, что привёз всем Большунов.



«Полное превосходство. Большунов разгромил соперников в день, который оказался чёрным для Норвегии. Русские завоевали золото и серебро, а нашим спортсменам пришлось очень тяжело. Большунов оформил парадное шествие сродни шоу, которое устроила в субботу Йохауг».

Что сказали после гонки норвежские лыжники и эксперты

Комментатор Асбьёрн Пост похвалил российского лыжника. По мнению эксперта, Большунов просто смёл всех со своего пути.



«Это редкая демонстрация силы. В день, когда элитные лыжники должны быть в лучшей форме, Большунов просто смёл всех со своего пути. Сегодня никто даже рядом с ним не стоял», — сказал комментатор в эфире норвежского телевидения.

Двукратный олимпийский чемпион Мартин Йонсруд Сундбю удивлён, что норвежские спортсмены проиграли Большунову так много.

Меня впечатлила форма, которую показал Большунов. Такой старт может стать для него прекрасным импульсом на всю оставшуюся Олимпиаду. Я поражён итоговым результатом. Не думал, что наши спортсмены будут так далеко. Мы просто должны признать, что сегодня Россия отправила нас в глубокий нокаут. Не могу придумать никакого другого объяснения, кроме того, что именно высота сделала разницу. Видимо, такие условия были для русских спортсменов оптимальными. Мартин Йонсруд Сундбю двукратный олимпийский чемпион

Эксперт NRK Торгейр Бьорн отметил прекрасную подготовку Большунова к Олимпийским играм в Пекине.



«Большунов прекрасно подготовился к Олимпиаде. Он тренировался несколько иначе, чем в прошлые годы. Александр направил все силы на подготовку к Олимпийским играм. Сейчас он находится в своём лучшем состоянии. А где Клебо? Он там заблудился на холме?»



Двукратный олимпийский чемпион, многократный чемпион мира Петтер Нортуг предположил, что тягаться с Большуновым в дистанционных гонках будет крайне непросто.



«Сегодня стартовал сезон Большунова. То, что было до этого дня, не имеет никакого значения. Ему всё равно, что было на этапах Кубка мира и “Тур де Ски”. Большунов работал на высоте, и это принесло ему успех. Скептически оцениваю шансы Клебо в оставшихся дистанционных гонках Олимпиады, но в спринтерских он остаётся большим фаворитом. Кажется, Большунов угадал с подготовкой, он в прекрасной форме. Желаю удачи любому, кто попытается обыграть россиянина в дистанционных гонках. Сегодня был разочаровывающий день для Норвегии», — приводит слова Нортуга TV2.

Британского лыжника Эндрю Масгрейва, который живет и тренируется в Норвегии, поразило огромное преимущество Большунова.

Это одна из самых удивительных вещей, что я видел. Просто дико, что на финише у Большунова сформировалось такое огромное преимущество. Он бежал чертовски быстро. Эндрю Масгрейв британский лыжник

Тренер сборной Норвегии Эйрик Мюр Носсум остался недоволен выступлением своей команды.



«Отрывы экстремально большие. Здесь жёсткая трасса и тяжёлые условия. Конечно, мы изначально рассчитывали на медали, поэтому 4-е и 5-е места — не наш путь. Я разочарован, что команда выступила так плохо», — приводит слова Носсума TV2.