Украинцы высмеяли спортсменов за отказ аплодировать российской фигуристке

Портал опубликовал новость о результатах участия украинцев в соревнованиях по фигурному катания: в командном турнире украинцы заняли десятое место и не смогли продолжить борьбу за медали. Читатели раскритиковали спортсменов за неудачное выступление и припомнили их некрасивое поведение после проката россиянки Валиевой — украинцы единственные не поприветствовали 16-летнюю фигуристку после успешного проката.

«Приняли участие, ну, а теперь по телевизору на русских смотрите», — написал один из Игорь Богданов.

«Они своего добились! Не здоровались с россиянами. Не говорили по-русски. Не ездили с ними в одном лифте. Задача на Олимпиаду выполнена!» — ответил ему другой пользователь.

Юрий Губанов сыронизировал, что украинские спортсмены заняли «почетное» десятое место из десяти участников.

«Но то мелочи!» — добавил он.

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Александр Савченко ответил, что в таких случаях украинские журналисты могли бы написать о «триумфальном» попадании в десятку лучших.

«И напоследок еще раз показали <…> (себя. — Прим. Ред.): не поприветствовали россиянку К. Валиеву, хотя встали все остальные, даже их хозяева», — написал еще один читатель.

«Не надо было гнобить спортсменов — сколько <…> (грязи. — Прим. Ред.) вылили на них, они еще политубежища попросят в Китае», — добавил Алекс Новиков.

Камила Валиева в воскресенье утром дебютировала на Олимпиаде, выиграв короткую программу в рамках командного турнира фигуристов. После ее выступления сборная России вышла в лидеры соревнований. Сейчас у россиян 45 баллов, у идущих вторыми США — 42, на третьем месте — Япония с 39 баллами.

Турнир завершится в понедельник, 7 февраля, произвольными программами у женщин и пар, а также произвольным танцем.