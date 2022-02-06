Вот так переворот! 19-летняя россиянка добыла первую медаль в женском фристайле с 1990-х

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10онлайнШвейцария0США7
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
17:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Вот так переворот! 19-летняя россиянка добыла первую медаль в женском фристайле с 1990-х

Анастасия Смирнова, кажется, была не очень довольна бронзе. Хотела большего?

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Источник: Reuters

Сегодня в Пекине был разыгран второй комплект медалей по фристайлу. За заветные олимпийские награды в могуле боролись 20 лучших лыжниц планеты.

Первая квалификация состоялась 3 февраля. По её итогам напрямую в финал вышли 10 спортсменок, в том числе россиянка Анастасия Смирнова, занявшая восьмое место с результатом 73,01 очка. Остальные спортсменки отправились во вторую квалификацию, через которую в финал попали ещё десять фристайлисток.

Виктория Лазаренко (65,77) и Анастасия Первушина (63,97) пройти отбор не смогли, заняв 13-е и 14-е места соответственно. Зато компанию Смирновой в финале соревнований составила Полина Чудинова. Во второй квалификации она стала пятой с результатом 70,93 очка.

Обеим нашим финалисткам всего по 19 лет, и для них Олимпиада в Пекине стала дебютной. При этом у Анастасии Смирновой уже есть несколько достижений на международной арене. В прошлом году на чемпионате мира она завоевала первое в истории страны золото в парном могуле, который, увы, не включён в программу Олимпийских игр. С того же турнира она увезла домой бронзу в одиночном спуске.

Сегодня, чтобы пробиться в заключительную стадию, девушкам было необходимо попасть в число 12 лучших в первом финале и в топ-6 — во втором. Выступление оценивали семеро арбитров, в том числе белорус Кирилл Кручок и россиянин Анатолий Яхеев.

В первом финале Чудинова стартовала шестой. На верхнем трамплине россиянка исполнила заднее сальто, на нижнем — бэк-грэб. Дистанцию Полина преодолела за 29,03 секунды. Её спуск судьи оценили в 70,36 очка. Этого, к сожалению, не хватило, чтобы пробиться во второй финал — Чудинова заняла лишь 17-е место. А вот Анастасия Смирнова в первом финале стала десятой с результатом 73,76 очка и вышла в следующую стадию. Она исполнила 360° и бэк-грэб с фигурой, а время спуска составило 28,10 секунды.

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На втором этапе Смирнова получила высокую оценку за прыжки: 15,24 балла. Помимо этого, Анастасия немного улучшила время — 27,95 секунды. В сумме она получила 78,64 очка, что позволило ей занять четвёртое место во втором финале и попасть в суперфинал. Её соперницами стали Джакара Энтони (Австралия), Джелин Кауф (США), Перрин Лаффон (Франция), Анри Кавамура (Япония) и Оливия Джаччо (США).

В суперфинале Смирнова выступила достаточно убедительно: ещё раз улучшила время (27,59), но получила чуть меньше, чем на предыдущей стадии — 77,72 балла. Когда в заключительном этапе оставалось выступить лишь двум спортсменкам, Анастасия удерживала первое место, то есть медаль ей была гарантирована. Однако судьба золота оставалась в руках двух главных фавориток: Кауф и Энтони. Американке удалось значительно опередить нашу фристайлистку по скорости, а австралийке — по баллам за прыжки. Они сместили Смирнову с первой позиции и завоевали серебро и золото соответственно. Анастасия сразу после завершения соревнований, кажется, выглядела не очень довольной. То ли просто устала, то ли хотела добиться большего.

Но третье место нашей девушки — результат крайне достойный. Медалей в могуле у России не было со времён выступления Елизаветы Кожевниковой. В 1992-м в Альбервиле она завоевала серебро, а в 1994-м в Лиллехаммере — бронзу. По сей день Кожевникова оставалась первой и единственной россиянкой, выигравшей олимпийскую награду во фристайле. Теперь к ней присоединилась и Анастасия Смирнова. Поздравляем 19-летнюю россиянку!

Арина Ершова

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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