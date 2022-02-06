Немецкий саночник Йоханнес Людвиг стал двукратным олимпийским чемпионом

Сегодня 35-летний спортсмен одержал победу с итоговым результатом 3 мин. 48,375 сек. Для Йоханнеса Людвига это второй титул олимпийского чемпиона — в Пхенчхане вместе с товарищами по сборной Германии он стал лучшим в эстафете, а также завоевал бронзу в соревнованиях одиночек. Серебряную медаль сегодня завоевал австриец Вольфганг Киндль (+0,160 сек.), бронзовым призером стал итальянский спортсмен Доминик Фишналлер (+0,951 сек.).