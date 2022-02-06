Лыжник Большунов сломал пьедестал во время церемонии награждения на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
17:54 (мск), источник: Известия

Лыжник Большунов сломал пьедестал во время церемонии награждения на Олимпиаде

Российский лыжник Александр Большунов повредил пьедестал во время церемонии награждения после скиатлона на зимних Олимпийских играх —2022 в Пекине. Об этом 6 февраля сообщает «Спорт-Экспресс».

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Источник: РИА "Новости"

Спортсмен, занявший первое место в скиатлоне и принесший России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, прыгнул на верхнюю ступень пьедестала, после чего от нее отвалилась накладка с изображением олимпийских колец. Россиянин пытался поднять накладку, но не смог этого сделать и продолжил праздновать победу.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, его соотечественник Денис Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд и занял в итоге второе место. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Во время загрузки произошла ошибка.

Большунов рассказал, что на последнем круге гонки у него наворачивались слезы, так как он понимал, что олимпийское золото близко. Спортсмен отметил, что до соревнований у него были проблемы со скоростью, однако в день гонки было идеальное состояние.

Президент России Владимир Путин поздравил Большунова с победой и выразил уверенность, что его выступление станет вдохновляющим примером для всех российских олимпийцев.

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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