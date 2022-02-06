Лыжник Большунов сломал пьедестал во время церемонии награждения на Олимпиаде

Спортсмен, занявший первое место в скиатлоне и принесший России первую золотую медаль на Олимпиаде в Пекине, прыгнул на верхнюю ступень пьедестала, после чего от нее отвалилась накладка с изображением олимпийских колец. Россиянин пытался поднять накладку, но не смог этого сделать и продолжил праздновать победу.

Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, его соотечественник Денис Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд и занял в итоге второе место. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Большунов рассказал, что на последнем круге гонки у него наворачивались слезы, так как он понимал, что олимпийское золото близко. Спортсмен отметил, что до соревнований у него были проблемы со скоростью, однако в день гонки было идеальное состояние.