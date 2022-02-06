Норвежцы продолжают лидировать в медальном зачете Олимпиады в Пекине

После двух вчерашних наград высшей пробы норвежцы сегодня добавили в свою копилку бронзу конькобежца Хальгейра Энгебротена на дистанции 5000 м. Также два золота в активе сборной Швеции, пять наград у российских спортсменов — одно золото, два серебра и две бронзы. Всего на олимпийский пьедестал уже поднимались спортсмены из 18 стран.