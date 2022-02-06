Норвежцы продолжают лидировать в медальном зачете Олимпиады в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
04:15скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
04:30скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
04:30скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
05:30скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
06:35скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
07:00скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
07:00скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
08:35скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
09:30скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
11:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
12:00скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
6 февраля, источник: БЕЛТА

Норвежцы продолжают лидировать в медальном зачете Олимпиады в Пекине

6 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Сборная Норвегии по-прежнему возглавляет медальный зачет XXIV зимних Олимпийских игр в Пекине, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

После двух вчерашних наград высшей пробы норвежцы сегодня добавили в свою копилку бронзу конькобежца Хальгейра Энгебротена на дистанции 5000 м. Также два золота в активе сборной Швеции, пять наград у российских спортсменов — одно золото, два серебра и две бронзы. Всего на олимпийский пьедестал уже поднимались спортсмены из 18 стран.

Сегодня было разыграно 6 комплектов наград.

Сноуборд. Женщины. Слоупстайл.

1. Зои Садовски-Синнотт (Новая Зеландия),

2. Джулия Марино (США),

3. Тесс Коади (Австралия).

Лыжные гонки. Мужчины. Скиатлон.

1. Александр Большунов (Россия),

2. Денис Спицов (Россия),

3. Ииво Нисканен (Финляндия).

Конькобежный спорт. Мужчины. 5000 м.

1. Нильс ван дер Пул (Швеция),

2. Патрик Руст (Нидерланды),

3. Хальгейр Энгебротен (Норвегия).

Прыжки на лыжах с трамплина. Мужчины. Средний трамплин.

1. Рею Кобаяси (Япония),

2. Мануэль Феттнер (Австрия),

3. Давид Кубацки (Польша).

Фристайл. Женщины. Могул.

1. Джакара Энтони (Австралия),

2. Джелин Кауф (США),

3. Анастасия Смирнова (Россия).

Санный спорт. Мужчины.

1. Йоханнес Людвиг (Германия),

2. Вольфганг Киндль (Австрия),

3. Доминик Фишналлер (Италия).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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