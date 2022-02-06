«Он просто катается под классическую музыку в скучном костюме». Не все американцы в восторге от Кондратюка

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
18:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Он просто катается под классическую музыку в скучном костюме». Не все американцы в восторге от Кондратюка

Американские СМИ поют дифирамбы Валиевой, а выступление нашего одиночника оценили неоднозначно.

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Российские спортсмены уже успели завоевать в Пекине несколько медалей, в том числе одну золотую. Большие надежды в нашей стране возлагаются, само собой, на фигуристов, которые распределят первый комплект наград завтра утром. В командном турнире одними из главных соперников для нас являются представители США. Что думают американцы о борьбе с россиянами? «СЭ» собрал главные мнения по этому поводу.

Мы русские, с нами Марк

После пяти дисциплин из восьми представители США отстают от нас в команднике на три балла. Пожалуй, самый неожиданный респект прилетел россиянам со стороны актера Бена Стиллера. «Мое уважение русскому фигуристу», — написал он в Twitter. Стиллер имел в виду Марка Кондратюка, который в произвольной программе выступил под песню из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда».

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Интересно, что русскоязычные пользователи Twitter запустили хештег #МыРусскиеСНамиМарк. На данный момент он занимает первое место в списке трендов. «Пять человек спросили меня, за кем я слежу на Олимпиаде. Так вот: Марк Кондратюк поразил меня!» — написала DeniseEMichel.

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Однако не все американцы так высоко оценили выступление Кондратюка. «Выходит российский спортсмен, просто катается под классическую музыку в скучном костюме. Выполняет несколько прыжков, но без особого артистизма. Судьи из Великобритании и России дают ему 5,8 и 5,9 балла соответственно», — негодует InoRikardo.

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Валиева похожа на диснеевскую принцессу

Особого внимания удостоилась Камила Валиева. Сегодня на сайте The New York Times появилась статья с заголовком: «Подросток ведет сборную России к победе над США». Автор статьи, журналистка Джулиет Макур, назвала Валиеву «фигуристкой, за которой стоит наблюдать».

«Камила легко выиграла короткую программу. Каждый прыжок она приземлялась мягко, будто боясь кого-то разбудить. Она даже не подала виду, что приложила усилие», — написала Макур.

«Она была похожа на диснеевскую принцессу», — добавила американская журналистка.

New York Post также отметила выступление Камилы. «15-летняя Валиева ошеломила всех своим олимпийским дебютом» — с таким заголовком вышла статья на сайте издания.

«Валиева выступила безупречно, показав спортивную зрелость и талант, достойный золотой медали», — говорится в сообщении.

«Ей 15 лет, с ума сойти!» — удивился пользователь Twitter под ником AlbaAdventureNY.

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«Короткая программа Валиевой выглядит восхитительно. С нетерпением жду ее произвольную программу», — написала i08cb.

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Завтра, 7 февраля, завершится командный турнир. В заключительный день выступят женщины с произвольной программой, а также танцевальные и спортивные пары.

Николай Егорычев

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XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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