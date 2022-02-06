Прерванная гегемония в конькобежке и первое золото Австралии за 12 лет. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

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Первое австралийское золото за 12 лет

Австралийская фристайлистка Джакара Энтони стала олимпийской чемпионкой в дисциплине могул. Она выиграла каждую попытку, набрав в финале 83,09 балла. Спортсменка оказалась недосягаемой для американки Джелин Кауф (80,28) и россиянки Анастасии Смирновой 77,72, выигравших серебро и бронзу.

23-летняя Энтони прервала 12-летнее ожидание золотой медали австралийской сборной — в последний раз спортсмен команды поднимался на пьедестал в Ванкувере-2010. На той Олимпиаде это сделали Тора Брайт (сноубординг) и Лидия Лассила (фристайл).

Олимпийский комитет Австралии в своем Twitter-аккаунте назвал 6 февраля 2022 г. — самым успешным днем в истории страны на зимних Играх. Помимо золота Энтони, Австралия завоевала бронзу в сноуборде— награду взяла Тесс Коуди.

Нидерландская гегемония на коньках была прервана

Трехкратный олимпийский чемпион на дистанции 5000 метров нидерландский конькобежец Свен Крамер не выиграл золото Игр впервые с 2006 г. Он занял девятое место и наблюдал за тем, как его олимпийский рекорд бьется дважды за один день. Сначала это сделал его соотечественник Патрик Рест, а затем — новый чемпион Игр, швед Нильс Ван Дер Пул, преодолев дистанцию за шесть минут и восемь секунд. После состязаний Крамер заявил, что это была его последняя гонка на 5000 метров. 35-летний нидерландец — единственный спортсмен в истории конькобежного спорта, выигрывавший золото на трех Олимпиадах подряд.

25-летний швед Ван Дер Пул проигрывал серебряному призеру Ресту более секунды на протяжении гонки, но ускорился во второй половине трассы и поставил новый олимпийский рекорд.

Я бежал без резких изменений и чувствовал себя комфортно в первую половину. Но когда во второй раз увидел, что время моего круга — 29,3 секунды, я подумал: “Черт, надо ускоряться”

Тренер Ван Дер Пула, Йоэль Эрикссон, признался после заезда, что они планировали поддерживать темп в 29,1 секунды.

Первое японское золото на нормальном трамплине за 50 лет

Японец Реу Кобаяши выиграл соревнования по прыжкам с трамплина HS-106, принеся стране первое золото в этом виде впервые за полвека. До этого азиатская страна праздновала триумф на трамплине обычного размера на домашней Олимпиаде в Саппоро-1972. А последнее золото в прыжках с большого трамплина японцы выиграли тоже в качестве страны-хозяйки — в Нагано-1998.

Кобаяши выдал лучший прыжок дня, набрав в первой попытке 145,5 баллов. Преимущество японца перед вторым прыжком было настолько уверенным, что ему хватило всего 129,6 очков, чтобы сохранить уверенное первое место.

Немец Людвиг выиграл Олимпиаду после бронзы в Пхенчхане-2018

В соревновании саночников-одиночников олимпийским чемпионом стал Йоханнес Людвиг из Германии. После бронзы в Пхенчхане-2018, где победил австриец Давид Гляйшер, немец выиграл свое первое золото Игр. Людвиг установил новый рекорд трассы в Тяньцзине, проехав третью попытку за 57,043 секунды.

Серебряный призер Пекина-2022 австриец Вольфганг Киндль назвал победу соперника закономерной: «В конце концов, Людвиг и правда был сильнейшим на протяжении всего сезона. То, что он победил — очень заслуженно».