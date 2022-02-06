Прерванная гегемония в конькобежке и первое золото Австралии за 12 лет. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
20:00 (мск), источник: Ведомости.Спорт

Прерванная гегемония в конькобежке и первое золото Австралии за 12 лет. Сюжеты ОИ, которые вы могли пропустить

В Пекине подошел к концу третий соревновательный день на Олимпийских Играх. Помимо трех медалей для российской команды, он подарил несколько памятных моментов для спортсменов других стран. «Ведомости. Спорт» — о главных сюжетах дня, которые Вы могли упустить.

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Первое австралийское золото за 12 лет

Австралийская фристайлистка Джакара Энтони стала олимпийской чемпионкой в дисциплине могул. Она выиграла каждую попытку, набрав в финале 83,09 балла. Спортсменка оказалась недосягаемой для американки Джелин Кауф (80,28) и россиянки Анастасии Смирновой 77,72, выигравших серебро и бронзу.

23-летняя Энтони прервала 12-летнее ожидание золотой медали австралийской сборной — в последний раз спортсмен команды поднимался на пьедестал в Ванкувере-2010. На той Олимпиаде это сделали Тора Брайт (сноубординг) и Лидия Лассила (фристайл).

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Олимпийский комитет Австралии в своем Twitter-аккаунте назвал 6 февраля 2022 г. — самым успешным днем в истории страны на зимних Играх. Помимо золота Энтони, Австралия завоевала бронзу в сноуборде— награду взяла Тесс Коуди.

Нидерландская гегемония на коньках была прервана

Трехкратный олимпийский чемпион на дистанции 5000 метров нидерландский конькобежец Свен Крамер не выиграл золото Игр впервые с 2006 г. Он занял девятое место и наблюдал за тем, как его олимпийский рекорд бьется дважды за один день. Сначала это сделал его соотечественник Патрик Рест, а затем — новый чемпион Игр, швед Нильс Ван Дер Пул, преодолев дистанцию за шесть минут и восемь секунд. После состязаний Крамер заявил, что это была его последняя гонка на 5000 метров. 35-летний нидерландец — единственный спортсмен в истории конькобежного спорта, выигрывавший золото на трех Олимпиадах подряд.

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25-летний швед Ван Дер Пул проигрывал серебряному призеру Ресту более секунды на протяжении гонки, но ускорился во второй половине трассы и поставил новый олимпийский рекорд.

Я бежал без резких изменений и чувствовал себя комфортно в первую половину. Но когда во второй раз увидел, что время моего круга — 29,3 секунды, я подумал: “Черт, надо ускоряться”

Тренер Ван Дер Пула, Йоэль Эрикссон, признался после заезда, что они планировали поддерживать темп в 29,1 секунды.

Первое японское золото на нормальном трамплине за 50 лет

Японец Реу Кобаяши выиграл соревнования по прыжкам с трамплина HS-106, принеся стране первое золото в этом виде впервые за полвека. До этого азиатская страна праздновала триумф на трамплине обычного размера на домашней Олимпиаде в Саппоро-1972. А последнее золото в прыжках с большого трамплина японцы выиграли тоже в качестве страны-хозяйки — в Нагано-1998.

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Кобаяши выдал лучший прыжок дня, набрав в первой попытке 145,5 баллов. Преимущество японца перед вторым прыжком было настолько уверенным, что ему хватило всего 129,6 очков, чтобы сохранить уверенное первое место.

Немец Людвиг выиграл Олимпиаду после бронзы в Пхенчхане-2018

В соревновании саночников-одиночников олимпийским чемпионом стал Йоханнес Людвиг из Германии. После бронзы в Пхенчхане-2018, где победил австриец Давид Гляйшер, немец выиграл свое первое золото Игр. Людвиг установил новый рекорд трассы в Тяньцзине, проехав третью попытку за 57,043 секунды.

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Серебряный призер Пекина-2022 австриец Вольфганг Киндль назвал победу соперника закономерной: «В конце концов, Людвиг и правда был сильнейшим на протяжении всего сезона. То, что он победил — очень заслуженно».

Оскар Финк

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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