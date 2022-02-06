Что случилось с Клебо в скиатлоне? И надо ли ставить крест на ОИ-2022 на самом успешном лыжнике мира?

Трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо шокировал любителей лыж своим результатом в стартовой гонке Олимпиады-2022. 25-летний норвежец занял в скиатлоне 40-е место, уступив победителю гонки Александру Большунову более девяти минут. Даже с поправкой на «непрофильную дистанцию» это, мягко говоря, не тот результат, который может удовлетворить самого титулованного лыжника современности на главных соревнованиях четырехлетия. Но свидетельствует ли случившееся о том, что Клебо находится в плохой форме и на олимпийских трассах Чжанцзякоу он россиянам не соперник? Или мы еще увидим Йоханнеса на подиуме нынешних Игр?

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CXjDsvRtDkO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CXjDsvRtDkO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CXjDsvRtDkO/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Суперспринтер с претензией на универсальность

Тем, кто уже успел отправить Йоханнеса в утиль, первым делом хочется напомнить начало чемпионата мира 2019 года. Тогда в первой гонке (в скиатлоне) Клебо тоже «заблудился в лесу» — начал валять дурака, потеряв из виду лидирующую группу и в итоге занял 30-е место с отставанием в четыре с половиной минуты от победителя. Это, конечно, не девять минут, но суть от этого не меняется — норвежец не тот спортсмен, который пашет на дистанции от и до, независимо от занимаемого места. Однако на том же ЧМ-2019 Йоханнес быстро пришел в себя и завершил тот турнир с тремя золотыми медалями (двумя — в спринтах и одной — в классической эстафете). Лично я не удивлюсь, если в Чжанцзякоу все пойдет по похожему сценарию.

У Клебо за первые его звездные годы сформировалась репутация лыжника, который безупречен в спринте, но в дистанционных гонках способен максимум на то, чтобы «порюкзачить» за лидерами, а на финише выскочить из-за их широких спин. Но в последнее время Йоханнес сделал много для того, чтобы снять с себя этот не самый справедливый ярлык. Во-первых, он дважды побеждал на многодневке «Тур де Ски». В ее программе мало длинных гонок, но выиграть ее «чистым спринтерам» совершенно нереально, особенно с учетом финального восхождения в гору. Во-вторых, на прошлогоднем чемпионате мира звездный норвежец чуть не взял «полтинник». Прав или не прав был Клебо в столкновении с Александром Большуновым на финише — другой вопрос, но почти 50 км Йоханнес держался очень достойно.

В общем, очевидно, что Йоханнес хочет быть универсальным лыжником, а не только суперспринтером. В том же скиатлоне на чемпионате мира 2021 года он стал четвертым, уступив в финишной разборке только более опытным дистанционщикам во главе с Александром Большуновым. И, принимая во внимание все эти факторы, можно утверждать, что Клебо вряд ли вышел в воскресенье на первую олимпийскую гонку только ради того, чтобы продышаться и почувствовать китайский снег. Он явно нацеливался на медали и начал «блуждать по горам», только когда понял, что у него нет шансов достать лидеров. Ну и, конечно, девять минут отставания — это не показатель реальной силы норвежца, а просто демонстрация его не самого простого характера. Как и брошенный на ходу комментарий по итогам скиатлона: «Это полная задница».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZokxlpM9Fs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZokxlpM9Fs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZokxlpM9Fs/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Pål Golberg (@pgool)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Психологические проблемы

Высока вероятность, что провальный скиатлон отражает не персональные проблемы Клебо, а в целом некий кризис, который сейчас переживает норвежская сборная. Как известно, ее точечная подготовка к Олимпиаде оказалась сорвана из-за ковидных инцидентов на сборе в Италии. Из-за этого команда пересидела на высокогорье и прибыла в Пекин позже, чем планировала. Очень может быть, что скандинавы просто не успели приспособиться к погодным условиям и снегу на трассах Чжанцзякоу. После скиатлона почти все норвежцы жаловались на холод и скверное самочувствие. Даже показавшие более-менее приличный результат Ханс Кристер Холунн (4-е место) и Пол Голберг (5-е место). Еще один участник дрим-тим Шюр Рете, напомню, вообще не добрался до финиша и сошел.

Здесь также уместно напомнить результаты женского скиатлона. Несгибаемая Тереза Йохауг выиграла его с огромным отрывом, несмотря на все итальянские карантины и китайские снега. Но вот остальные норвежки — Хелена Мари Хоссесхольм (18-е место) и Рагнильд Хага (29-е место) — выступили значительно ниже своих возможностей. И это тоже может свидетельствовать о системных проблемах. Как минимум — психологических. Ведь переживания по поводу возможного заражения коронавирусом в команде были очень серьезные. А появление ковидофоба Йоханнеса Клебо в аэропорту в огромных горнолыжных очках и надвинутом капюшоне — яркая иллюстрация состояния умов норвежских лыжников.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZaCJ8CL7M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZaCJ8CL7M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZaCJ8CL7M1/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Главный вопрос теперь — как скоро сборная Норвегии в целом и Клебо в частности сможет прийти в себя после нокаута в скиатлоне и когда скандинавские спортсмены и их сервис-бригады приспособятся к условиям Чжанцзякоу. Высока вероятность, что это произойдет уже в следующей гонке — личном спринте свободным стилем, который намечен на 8 февраля. Команда у норвежцев очень опытная, умеющая держать удар и собираться в нужный момент. Ну и ветром с морозом, а также условиями высокогорья северян из Страны фьордов точно не удивить. Поэтому Клебо остается главным фаворитом предстоящего спринта. А о кризисе звездного лыжника можно будет говорить, только если он провалится и в своей коронной дисциплине.