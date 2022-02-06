Что случилось с Клебо в скиатлоне? И надо ли ставить крест на ОИ-2022 на самом успешном лыжнике мира?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
20:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Что случилось с Клебо в скиатлоне? И надо ли ставить крест на ОИ-2022 на самом успешном лыжнике мира?

После того как Йоханнес в первой гонке в Чжанцзякоу уступил Большунову девять минут, норвежские болельщики задаются вопросом: не заблудился ли их герой в китайских горах?

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Трехкратный олимпийский чемпион и шестикратный чемпион мира Йоханнес Клебо шокировал любителей лыж своим результатом в стартовой гонке Олимпиады-2022. 25-летний норвежец занял в скиатлоне 40-е место, уступив победителю гонки Александру Большунову более девяти минут. Даже с поправкой на «непрофильную дистанцию» это, мягко говоря, не тот результат, который может удовлетворить самого титулованного лыжника современности на главных соревнованиях четырехлетия. Но свидетельствует ли случившееся о том, что Клебо находится в плохой форме и на олимпийских трассах Чжанцзякоу он россиянам не соперник? Или мы еще увидим Йоханнеса на подиуме нынешних Игр?

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Суперспринтер с претензией на универсальность

Тем, кто уже успел отправить Йоханнеса в утиль, первым делом хочется напомнить начало чемпионата мира 2019 года. Тогда в первой гонке (в скиатлоне) Клебо тоже «заблудился в лесу» — начал валять дурака, потеряв из виду лидирующую группу и в итоге занял 30-е место с отставанием в четыре с половиной минуты от победителя. Это, конечно, не девять минут, но суть от этого не меняется — норвежец не тот спортсмен, который пашет на дистанции от и до, независимо от занимаемого места. Однако на том же ЧМ-2019 Йоханнес быстро пришел в себя и завершил тот турнир с тремя золотыми медалями (двумя — в спринтах и одной — в классической эстафете). Лично я не удивлюсь, если в Чжанцзякоу все пойдет по похожему сценарию.

У Клебо за первые его звездные годы сформировалась репутация лыжника, который безупречен в спринте, но в дистанционных гонках способен максимум на то, чтобы «порюкзачить» за лидерами, а на финише выскочить из-за их широких спин. Но в последнее время Йоханнес сделал много для того, чтобы снять с себя этот не самый справедливый ярлык. Во-первых, он дважды побеждал на многодневке «Тур де Ски». В ее программе мало длинных гонок, но выиграть ее «чистым спринтерам» совершенно нереально, особенно с учетом финального восхождения в гору. Во-вторых, на прошлогоднем чемпионате мира звездный норвежец чуть не взял «полтинник». Прав или не прав был Клебо в столкновении с Александром Большуновым на финише — другой вопрос, но почти 50 км Йоханнес держался очень достойно.

В общем, очевидно, что Йоханнес хочет быть универсальным лыжником, а не только суперспринтером. В том же скиатлоне на чемпионате мира 2021 года он стал четвертым, уступив в финишной разборке только более опытным дистанционщикам во главе с Александром Большуновым. И, принимая во внимание все эти факторы, можно утверждать, что Клебо вряд ли вышел в воскресенье на первую олимпийскую гонку только ради того, чтобы продышаться и почувствовать китайский снег. Он явно нацеливался на медали и начал «блуждать по горам», только когда понял, что у него нет шансов достать лидеров. Ну и, конечно, девять минут отставания — это не показатель реальной силы норвежца, а просто демонстрация его не самого простого характера. Как и брошенный на ходу комментарий по итогам скиатлона: «Это полная задница».

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Психологические проблемы

Высока вероятность, что провальный скиатлон отражает не персональные проблемы Клебо, а в целом некий кризис, который сейчас переживает норвежская сборная. Как известно, ее точечная подготовка к Олимпиаде оказалась сорвана из-за ковидных инцидентов на сборе в Италии. Из-за этого команда пересидела на высокогорье и прибыла в Пекин позже, чем планировала. Очень может быть, что скандинавы просто не успели приспособиться к погодным условиям и снегу на трассах Чжанцзякоу. После скиатлона почти все норвежцы жаловались на холод и скверное самочувствие. Даже показавшие более-менее приличный результат Ханс Кристер Холунн (4-е место) и Пол Голберг (5-е место). Еще один участник дрим-тим Шюр Рете, напомню, вообще не добрался до финиша и сошел.

Здесь также уместно напомнить результаты женского скиатлона. Несгибаемая Тереза Йохауг выиграла его с огромным отрывом, несмотря на все итальянские карантины и китайские снега. Но вот остальные норвежки — Хелена Мари Хоссесхольм (18-е место) и Рагнильд Хага (29-е место) — выступили значительно ниже своих возможностей. И это тоже может свидетельствовать о системных проблемах. Как минимум — психологических. Ведь переживания по поводу возможного заражения коронавирусом в команде были очень серьезные. А появление ковидофоба Йоханнеса Клебо в аэропорту в огромных горнолыжных очках и надвинутом капюшоне — яркая иллюстрация состояния умов норвежских лыжников.

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Главный вопрос теперь — как скоро сборная Норвегии в целом и Клебо в частности сможет прийти в себя после нокаута в скиатлоне и когда скандинавские спортсмены и их сервис-бригады приспособятся к условиям Чжанцзякоу. Высока вероятность, что это произойдет уже в следующей гонке — личном спринте свободным стилем, который намечен на 8 февраля. Команда у норвежцев очень опытная, умеющая держать удар и собираться в нужный момент. Ну и ветром с морозом, а также условиями высокогорья северян из Страны фьордов точно не удивить. Поэтому Клебо остается главным фаворитом предстоящего спринта. А о кризисе звездного лыжника можно будет говорить, только если он провалится и в своей коронной дисциплине.

Олег Шамонаев

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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