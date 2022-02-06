Сколько медалей возьмет Россия в 3-й день Олимпиады: Валиева ведет команду фигуристов к золоту, есть шанс в коньках

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
22:12 (мск), источник: Sport24

Сколько медалей возьмет Россия в 3-й день Олимпиады: Валиева ведет команду фигуристов к золоту, есть шанс в коньках

Чего ждать в понедельник.

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После первого олимпийского уик-энда в активе сборной России пять наград, это третье место в командном зачете. Завтра наши спортсмены имеют очень хорошие шансы как минимум закрепиться в топ-3.

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Какие соревнования будут 7 февраля

Горные лыжи, биатлон, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, санный спорт, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 7 февраля

9 комплектов наград в семи видах спорта:

  • Горные лыжи
  • Биатлон
  • Фигурное катание
  • Шорт-трек
  • Прыжки с трамплина
  • Сноуборд
  • Конькобежный спорт.

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Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля

Кто из российских спортсменов выступит 7 февраля

Уже в 04:15 по Москве стартует финал командного турнира в фигурном катании. После пяти видов из восьми сборная России выигрывает у американцев 3 очка, судьба золота напрямую зависит от Анастасии Мишиной / Александра Галлямова, Виктории Синициной / Никиты Кацалапова и Камилы Валиевой. В 04:30 начнутся первые попытки в женском гигантском слаломе, от России выступят Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова. Также в 04:30 стартуют квалификационные заезды в биг-эйре, в финал постараются отобраться Ксения Орлова и Анастасия Таталина.

07:30 — время стартового вбрасывания в хоккейном матче Россия vs Канада, североамериканки выступают в Пекине в статусе главных фаворитов турнира. Затем все наше внимание устремится на конькобежек (Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елизавета Голубева) и биатлонисток (Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Евгения Буртосова). В 13:30 начнется борьба за микст-финал в прыжках с трамплина, в состав сборной России вошли Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Ирма Махиня.

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Завершится соревновательный день медальными забегами в шорт-треке (ждем в финале Елену Серегину и Софью Просвирнову) и первыми спусками саночниц (от России выступят Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Татьяна Иванова).

Олимпиада-2022: расписание финалов 7 февраля.

  • 04:15 — Фигурное катание, командный турнир. Произвольные программы парников, танцоров и одиночниц
  • 07:00 — Горные лыжи, скоростной спуск. Мужчины
  • 07:54 — Сноуборд, слоупстайл. Мужчины
  • 09:30 — Горные лыжи, гигантский слалом. Женщины
  • 11:30 — Конькобежный спорт, 1500 м. Женщины
  • 12:00 — Биатлон, индивидуальная гонка. Женщины
  • 15:46 — Шорт-трек, 500 м. Женщины
  • 15:51 — Прыжки с трамплина, микст
  • 15:58 — Шорт-трек, 1000 м. Мужчины.

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Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля

Шансы российских спортсменов на медали 7 февраля

Главная надежда на успех понедельника — финал командного турнира в фигурном катании. Решение ФФККР обойтись без замен удивило, но на наших шансах на золото это никак не скажется: на лед выйдут одни из лучших фигуристов сезона.

Конькобежка Евгения Лаленкова брала медали полуторки на двух последних ЧМ и подходит к завтрашним забегам в статусе одного из главных претендентов на подиум. Хорошие шансы и у Елизаветы Голубевой — бронзового призера ЧМ-2020.

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Индивидуальная гонка в биатлоне — самый непредсказуемый вид, порой здесь в призы попадают далеко не топ-фавориты. Так что при определенных раскладах и точной стрельбе каждая из наших биатлонисток может финишировать высоко.

Последние медали понедельника разыграют шорт-трекисты, наши надежды связаны с Софьей Просвирновой и Еленой Серегиной. Просвирнова — одна из лучших спортсменок планеты прямо сейчас, а юная Серегина совсем недавно впервые в карьере заехала на подиум Кубка мира. Пришло время покорить и олимпийский лед.

Владимир Афанасьев

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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