Сколько медалей возьмет Россия в 3-й день Олимпиады: Валиева ведет команду фигуристов к золоту, есть шанс в коньках
Чего ждать в понедельник.
Чего ждать в понедельник.
После первого олимпийского уик-энда в активе сборной России пять наград, это третье место в командном зачете. Завтра наши спортсмены имеют очень хорошие шансы как минимум закрепиться в топ-3.
Горные лыжи, биатлон, керлинг, фигурное катание, фристайл, хоккей, санный спорт, шорт-трек, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.
9 комплектов наград в семи видах спорта:
Уже в 04:15 по Москве стартует финал командного турнира в фигурном катании. После пяти видов из восьми сборная России выигрывает у американцев 3 очка, судьба золота напрямую зависит от Анастасии Мишиной / Александра Галлямова, Виктории Синициной / Никиты Кацалапова и Камилы Валиевой. В 04:30 начнутся первые попытки в женском гигантском слаломе, от России выступят Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова. Также в 04:30 стартуют квалификационные заезды в биг-эйре, в финал постараются отобраться Ксения Орлова и Анастасия Таталина.
07:30 — время стартового вбрасывания в хоккейном матче Россия vs Канада, североамериканки выступают в Пекине в статусе главных фаворитов турнира. Затем все наше внимание устремится на конькобежек (Евгения Лаленкова, Елена Сохрякова, Елизавета Голубева) и биатлонисток (Ульяна Нигматуллина, Светлана Миронова, Кристина Резцова, Евгения Буртосова). В 13:30 начнется борьба за микст-финал в прыжках с трамплина, в состав сборной России вошли Евгений Климов, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Ирма Махиня.
Завершится соревновательный день медальными забегами в шорт-треке (ждем в финале Елену Серегину и Софью Просвирнову) и первыми спусками саночниц (от России выступят Екатерина Катникова, Виктория Демченко и Татьяна Иванова).
Главная надежда на успех понедельника — финал командного турнира в фигурном катании. Решение ФФККР обойтись без замен удивило, но на наших шансах на золото это никак не скажется: на лед выйдут одни из лучших фигуристов сезона.
Конькобежка Евгения Лаленкова брала медали полуторки на двух последних ЧМ и подходит к завтрашним забегам в статусе одного из главных претендентов на подиум. Хорошие шансы и у Елизаветы Голубевой — бронзового призера ЧМ-2020.
Индивидуальная гонка в биатлоне — самый непредсказуемый вид, порой здесь в призы попадают далеко не топ-фавориты. Так что при определенных раскладах и точной стрельбе каждая из наших биатлонисток может финишировать высоко.
Последние медали понедельника разыграют шорт-трекисты, наши надежды связаны с Софьей Просвирновой и Еленой Серегиной. Просвирнова — одна из лучших спортсменок планеты прямо сейчас, а юная Серегина совсем недавно впервые в карьере заехала на подиум Кубка мира. Пришло время покорить и олимпийский лед.
Владимир Афанасьев