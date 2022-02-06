Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке

Начало Олимпиады ознаменовалось нестандартной ситуацией — фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на вопросы российских журналистов на английском языке, что выглядело, как оценили бы многие, неестественно. Иван, если что, был не единственным — я встретил в Пекине уже нескольких украинских журналистов, которые переходят на английскую мову при попытках обратиться на русском.

Но это их дело и право выбора — нет проблем. К новому появлению Ивана на публике после восстановления от коронавируса российские журналисты подготовились, вспомнили тексты песен «Океан Ельзи» и «Воплi Вiдоплясова» и поговорили с чемпионом страны на его родном языке. Надеюсь, киевлянин не в обиде и наше произношение не было совсем смешным.

Диалог, на самом деле, получился вполне нормальным, после интервью мы перешли на русский, а фигурист без проблем отвечал на украинском (далее следует перевод его слов на русский язык). Позицию Шмуратко можно понять, ну, а хайпожоры, как назвал нас он, по крайней мере приезжают на тренировочный каток и ждут украинских спортсменов. В отличие от тамошних журналистов, уж вибачите.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZodaHCpWpC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZodaHCpWpC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;">Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZodaHCpWpC/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от ?? Ivan Shmuratko (@v4no__)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Иван, мы готовы на украинском с вами поговорить. Как здоровье?

— Спасибо, хорошо.

— Что произошло с вами, можете рассказать?

— Произошел ковид. А вы из какого издания?

— «Спорт-Экспресс», мы из России.

— Я видел очень много статей и репортажей с того раза, когда я общался с российскими журналистами. Мне прямо очень не понравилось, как вы вытащили мои слова.

— А что не так?

— Давайте я про это не буду. Если у вас есть вопросы про фигурное катание или про меня, я открыт. Если я нужен для того, чтобы хайпануть… Я уважаю журналистов. Общение с вами — часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, а он еще и на бегу, это очень неприятно. Может, было некое недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня.

— А насчет неиспользования русского — это некий запрет или ваше желание?

— Это мое желание. Вы написали — «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я сказал, что я — украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец.

— Другие украинские фигуристы общаются на русском.

— Просто я так хочу делать. Мне так удобнее, приятнее. Это их желание. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство…

— Ну ладно, не только хайпожорство там.

— На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть.

— Никаких проблем после этого не было?

— Все хорошо, я просто излагаю свою позицию.

— Какие первые ощущения были, когда узнали, что у вас ковид. Что делать?

— Что-что, просто на самоизоляцию. Было очень нехорошо, потому что я должен был сидеть в четырех стенах. Каждый день два теста на коронавирус, и сейчас тоже. Неприятно пропускать такие соревнования, а такие престижные — втройне. Потому что я был один из всех в одиночном катании. Очень рад вернуться.

— Что скажете о командном турнире?

— Я не выступал, но очень хотел. Очень благодарю свою команду. Хотя я и не смог сделать свою часть работы, но я их очень люблю, они лучшие. Будем шаг за шагом идти дальше.

— Про Анастасию Шаботову скажете отдельно?

— Настя — супер, откатала чисто, да все наши откатали чисто в команднике. Видел, что кто-то писал — ой, Украина провалила командник, но посмотрите на прокаты! Они молодцы. И большой им респект.

— Но от нее ждали тройной аксель, он нужен.

— Конечно. И она одна из немногих, кто его прыгает. Молодец.

— Спасибо вам, мы за Украину тоже болеем, и к вам никаких претензий.

— И вам тоже спасибо.