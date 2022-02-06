Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
7.02скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
7.02скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
7.02скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
7.02скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
7.02скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
7.02скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
7.02скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
7.02скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
7.02скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
7.02скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
7.02скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
7.02скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
7.02скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
7.02скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
20:46 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке

Иван Шмуратко — о самом необычном пресс-подходе Олимпиады в Пекине.

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Начало Олимпиады ознаменовалось нестандартной ситуацией — фигурист Иван Шмуратко предпочел отвечать на вопросы российских журналистов на английском языке, что выглядело, как оценили бы многие, неестественно. Иван, если что, был не единственным — я встретил в Пекине уже нескольких украинских журналистов, которые переходят на английскую мову при попытках обратиться на русском.

Но это их дело и право выбора — нет проблем. К новому появлению Ивана на публике после восстановления от коронавируса российские журналисты подготовились, вспомнили тексты песен «Океан Ельзи» и «Воплi Вiдоплясова» и поговорили с чемпионом страны на его родном языке. Надеюсь, киевлянин не в обиде и наше произношение не было совсем смешным.

Диалог, на самом деле, получился вполне нормальным, после интервью мы перешли на русский, а фигурист без проблем отвечал на украинском (далее следует перевод его слов на русский язык). Позицию Шмуратко можно понять, ну, а хайпожоры, как назвал нас он, по крайней мере приезжают на тренировочный каток и ждут украинских спортсменов. В отличие от тамошних журналистов, уж вибачите.

Во время загрузки произошла ошибка.

— Иван, мы готовы на украинском с вами поговорить. Как здоровье?

— Спасибо, хорошо.

— Что произошло с вами, можете рассказать?

— Произошел ковид. А вы из какого издания?

— «Спорт-Экспресс», мы из России.

— Я видел очень много статей и репортажей с того раза, когда я общался с российскими журналистами. Мне прямо очень не понравилось, как вы вытащили мои слова.

— А что не так?

— Давайте я про это не буду. Если у вас есть вопросы про фигурное катание или про меня, я открыт. Если я нужен для того, чтобы хайпануть… Я уважаю журналистов. Общение с вами — часть работы спортсмена. Если спортсмен дает интервью, он уважает журналистов. Если пресса не уважает спортсмена, а он еще и на бегу, это очень неприятно. Может, было некое недоразумение, но мне не понравилось, как много вылили на меня.

— А насчет неиспользования русского — это некий запрет или ваше желание?

— Это мое желание. Вы написали — «украинские фигуристы не говорят». Я такого не говорил. Я сказал, что я — украинский фигурист. Я говорю по-украински и по-английски, потому что здесь международная пресса, я украинец.

— Другие украинские фигуристы общаются на русском.

— Просто я так хочу делать. Мне так удобнее, приятнее. Это их желание. Я очень респектую людям, которые меня уважают, но когда я вижу в ответ просто хайпожорство…

— Ну ладно, не только хайпожорство там.

— На мой взгляд, это было, чтобы на мне хайпануть.

— Никаких проблем после этого не было?

— Все хорошо, я просто излагаю свою позицию.

— Какие первые ощущения были, когда узнали, что у вас ковид. Что делать?

— Что-что, просто на самоизоляцию. Было очень нехорошо, потому что я должен был сидеть в четырех стенах. Каждый день два теста на коронавирус, и сейчас тоже. Неприятно пропускать такие соревнования, а такие престижные — втройне. Потому что я был один из всех в одиночном катании. Очень рад вернуться.

— Что скажете о командном турнире?

— Я не выступал, но очень хотел. Очень благодарю свою команду. Хотя я и не смог сделать свою часть работы, но я их очень люблю, они лучшие. Будем шаг за шагом идти дальше.

— Про Анастасию Шаботову скажете отдельно?

— Настя — супер, откатала чисто, да все наши откатали чисто в команднике. Видел, что кто-то писал — ой, Украина провалила командник, но посмотрите на прокаты! Они молодцы. И большой им респект.

— Но от нее ждали тройной аксель, он нужен.

— Конечно. И она одна из немногих, кто его прыгает. Молодец.

— Спасибо вам, мы за Украину тоже болеем, и к вам никаких претензий.

— И вам тоже спасибо.

Дмитрий Кузнецов

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XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
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