Йохауг отреагировала на материал The Guardian с упоминанием о ее допинге

В субботу издание The Guardian опубликовало материал о победе норвежки в скиатлоне на зимних Олимпийских играх 2022 года с заголовком «Первое золото в Пекине-2022 выиграно осужденной за допинг Йохауг». В материале упоминается о 13-месячной дисквалификации спортсменки за нарушение антидопинговых правил.

«Мне всё равно. Это меня не цепляет. Пусть считают, как хотят, и пишут, что хотят. Но я нахожусь в гармонии с самой собой. И я хорошо понимаю, как поступаю. Этот случай я положила в гроб и закрыла крышку. Что бы вы ни делали в жизни, люди за вас болеют и не болеют. Такова жизнь и таков сегодняшний мир», — цитирует Йохауг VG.