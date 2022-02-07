Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине: хоккей с шайбой
Наша сборная — действующий олимпийский чемпион.
Наша сборная — действующий олимпийский чемпион.
Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Групповой турнир продлится 4 дня — с 9 по 13 февраля, а 15 февраля будет дан старт решающей части соревнования — плей-офф. Решением Спортивного арбитражного суда по делу «ВАДА против РУСАДА» сборная России во второй раз подряд выступит на Олимпийских играх под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Sport24 рассказывает вам все, что нужно знать об Олимпиаде по хоккею.
Матчи хоккейного турнира пройдут в столице Китая — Пекине. Игры состоятся на двух аренах — Государственном дворце спорта (по-другому его называют «Веером» из-за того, что здание похоже на традиционный китайский складной веер) и спорткомплексе «Укэсон».
9 февраля, среда. 11:40 — Сборная ОКР — Швейцария.
11 февраля, пятница. 7:10 — Сборная ОКР — Дания.
12 февраля, суббота. 16:10 — Сборная ОКР — Чехия.
Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА);.
Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Александр Никишин («Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);.
Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артем Анисимов («Локомотив»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Вадим Шипачев («Динамо» Москва);.
Запасные: Вратарь Дмитрий Шугаев; защитник Семен Чистяков; нападающие Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Станислав Галиев.
В отличие от прошлой Олимпиады, в Пекине сборная России (Олимпийский комитет России) не является главным и безусловным фаворитом. По традиции основными конкурентами команды Алексея Жамнова в борьбе за золотые медали Олимпийских игр станут сборные Канады, Финляндии, США, Швеции и Чехии. Из этой пятерки наибольшую опасность для российской команды представляют финны — в последние годы они практически на каждом международном турнире доставляют нам большие проблемы (все помнят вылет в четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи?) за счет системного и дисциплинированного хоккея. К тому же на предстоящий турнир Суоми подобрали удивительно ровный и мощный состав, благодаря которому они имеют все шансы завоевать первое в своей истории олимпийское золото.
Не будем забывать и о канадцах, которые несмотря на отсутствие игроков НХЛ и весьма неожиданную тренерскую рокировку (главный тренер Клод Жюльен сломал ребра и не смог отправиться с командой на Олимпиаду, поэтому его место займет Джереми Коллитон) привезли в Пекин качественный состав, имеющий все шансы претендовать на высшую награду.
Максим Самарцев