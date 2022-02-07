Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине: хоккей с шайбой

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
2
0
1
2Швеция
2
0
0
3Россия
1
2
2
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороШвейцарияНорвегия
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороКанадаИталия
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороСШАВеликобритания
Керлинг. Микст. Сессия 13
04:05скороЧехияКитай
Фигурное катание. Микст
04:15скороКомандный турнир. Пары. Микст. Произвольная программа
Горные лыжи. Женщины
04:30скороГигантский слалом. Женщины. 1-я попытка
Фристайл. Женщины
04:30скороБиг-эйр. Женщины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
05:30скороКомандный турнир. Танцы. Микст. Произвольный танец
Фигурное катание. Женщины
06:35скороКомандный турнир. Женщины. Женщины. Произвольная программа
Сноуборд. Мужчины
07:00скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
07:00скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
07:10скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Фигурное катание. Микст
08:35скороКомандный турнир. Микст. Итог
Горные лыжи. Женщины
09:30скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
11:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
12:00скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
00:43 (мск), источник: Sport24

Зимняя Олимпиада 2022 в Пекине: хоккей с шайбой

Наша сборная — действующий олимпийский чемпион.

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Источник: fhr.ru

Хоккейный турнир на Олимпиаде-2022 в Пекине пройдет с 9 по 20 февраля. Групповой турнир продлится 4 дня — с 9 по 13 февраля, а 15 февраля будет дан старт решающей части соревнования — плей-офф. Решением Спортивного арбитражного суда по делу «ВАДА против РУСАДА» сборная России во второй раз подряд выступит на Олимпийских играх под названием и флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Sport24 рассказывает вам все, что нужно знать об Олимпиаде по хоккею.

Где будут проходить соревнования по хоккею на Олимпиаде-2022

Матчи хоккейного турнира пройдут в столице Китая — Пекине. Игры состоятся на двух аренах — Государственном дворце спорта (по-другому его называют «Веером» из-за того, что здание похоже на традиционный китайский складной веер) и спорткомплексе «Укэсон».

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Расписание хоккейного турнира Олимпийских игр (время указано московское)

9 февраля, среда. 11:40 — Сборная ОКР — Швейцария.

11 февраля, пятница. 7:10 — Сборная ОКР — Дания.

12 февраля, суббота. 16:10 — Сборная ОКР — Чехия.

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Состав сборной России

Вратари: Тимур Билялов («Ак Барс»), Александр Самонов (СКА), Иван Федотов (ЦСКА);.

Защитники: Вячеслав Войнов («Динамо» Москва), Александр Елесин («Локомотив»), Артем Минулин, Егор Яковлев (оба — «Металлург»), Александр Никишин («Спартак»), Никита Нестеров (ЦСКА), Сергей Телегин («Трактор»), Дамир Шарипзянов («Авангард»);.

Нападающие: Сергей Андронов, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников, Антон Слепышев (все — ЦСКА), Артем Анисимов («Локомотив»), Дмитрий Воронков («Ак Барс»), Арсений Грицюк, Кирилл Семенов (оба — «Авангард»), Никита Гусев, Кирилл Марченко (оба — СКА), Артур Каюмов («Локомотив»), Андрей Чибисов («Металлург»), Вадим Шипачев («Динамо» Москва);.

Запасные: Вратарь Дмитрий Шугаев; защитник Семен Чистяков; нападающие Александр Кадейкин, Андрей Кузьменко, Владимир Ткачев, Станислав Галиев.

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Основные фавориты и соперники 2022 года

В отличие от прошлой Олимпиады, в Пекине сборная России (Олимпийский комитет России) не является главным и безусловным фаворитом. По традиции основными конкурентами команды Алексея Жамнова в борьбе за золотые медали Олимпийских игр станут сборные Канады, Финляндии, США, Швеции и Чехии. Из этой пятерки наибольшую опасность для российской команды представляют финны — в последние годы они практически на каждом международном турнире доставляют нам большие проблемы (все помнят вылет в четвертьфинале Олимпиады-2014 в Сочи?) за счет системного и дисциплинированного хоккея. К тому же на предстоящий турнир Суоми подобрали удивительно ровный и мощный состав, благодаря которому они имеют все шансы завоевать первое в своей истории олимпийское золото.

Не будем забывать и о канадцах, которые несмотря на отсутствие игроков НХЛ и весьма неожиданную тренерскую рокировку (главный тренер Клод Жюльен сломал ребра и не смог отправиться с командой на Олимпиаду, поэтому его место займет Джереми Коллитон) привезли в Пекин качественный состав, имеющий все шансы претендовать на высшую награду.

Максим Самарцев

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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