Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине
ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию завоевала золото зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.
ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию завоевала золото зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.
Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).
В заключительном виде программы командного турнира Валиева за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04).
По итогам командного турнира по фигурному катанию россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американские фигуристы Натан Чен, Винсент Чжоу (одиночники), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/ Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса Книрим/ Брэндон Фрейзер (пары), Карен Чен (одиночница) — 65 очков.
Бронзовыми призерами стали японцы Сёма Уно, Юма Кагияма (одиночники), Мисато Комацубара/Тим Колето (танцы на льду), Рику Миура/Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) — 63 балла.
Сборная России возглавила общекомандный медальный зачет Олимпийских игр. В активе российских олимпийцев две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Вторыми идут норвежцы (две золотые, одна бронзовая), третьими — шведы (две золотые).