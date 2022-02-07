Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

В заключительном виде программы командного турнира Валиева за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04).

По итогам командного турнира по фигурному катанию россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американские фигуристы Натан Чен, Винсент Чжоу (одиночники), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/ Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса Книрим/ Брэндон Фрейзер (пары), Карен Чен (одиночница) — 65 очков.

Бронзовыми призерами стали японцы Сёма Уно, Юма Кагияма (одиночники), Мисато Комацубара/Тим Колето (танцы на льду), Рику Миура/Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) — 63 балла.