Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Россия
2
2
2
2Норвегия
2
0
1
3Швеция
2
0
0
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Сноуборд. Мужчины
07:00скороСлоупстайл. Мужчины. Финал
Горные лыжи. Мужчины
07:00скороСкоростной спуск. Мужчины
Хоккей. Женщины. Группа A
07:30скороРоссияКанада
Фристайл. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
09:30скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
11:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
12:00скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Финал
Прыжки с трамплина. Микст
14:45скороСмешанные командные соревнования. Микст. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороНорвегияВеликобритания
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияФинляндия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияКитай
07:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Российские фигуристы выиграли командный турнир на Олимпиаде в Пекине

ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Сборная России по фигурному катанию завоевала золото зимних Олимпийских игр в Пекине в командном турнире.

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Источник: Reuters

Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание).

В заключительном виде программы командного турнира Валиева за свой произвольный прокат получила 178,92 балла и заняла первое место. Второй стала японка Каори Сакамото (148,66), третьей — канадка Мадлен Скизас (132,04).

По итогам командного турнира по фигурному катанию россияне набрали 74 балла. Серебряные медали выиграли американские фигуристы Натан Чен, Винсент Чжоу (одиночники), Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью, Мэдисон Чок/ Эван Бейтс (танцы на льду), Алекса Книрим/ Брэндон Фрейзер (пары), Карен Чен (одиночница) — 65 очков.

Бронзовыми призерами стали японцы Сёма Уно, Юма Кагияма (одиночники), Мисато Комацубара/Тим Колето (танцы на льду), Рику Миура/Рюити Кихара (пары), Вакаба Хигути, Каори Сакамото (одиночницы) — 63 балла.

Сборная России возглавила общекомандный медальный зачет Олимпийских игр. В активе российских олимпийцев две золотые, две серебряные и две бронзовые медали. Вторыми идут норвежцы (две золотые, одна бронзовая), третьими — шведы (две золотые).

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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