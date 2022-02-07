Начало матча между женскими сборными России и Канады по хоккею отложено
ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными России и Канады отложено. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Начало матча олимпийского женского хоккейного турнира между сборными России и Канады отложено. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Игра должна была начаться в 07:10 мск.
В пресс-службе сборной России ТАСС сообщили, что канадки отказываются выходить на лед. По информации канадского телеканала CBC, сборная Канады не получила результаты тестов на коронавирус российских спортсменок. Игра отложена на неопределенное время.