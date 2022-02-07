Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022
Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева выступила с произвольной программой в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка прыгнула четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп — тройной тулуп, тройной риттбергер. Во второй половине программы она упала с четверного тулупа, затем исполнила каскады тройной флип — тройной сальхов через ойлер, тройной лутц — тройной тулуп.
Валиева получила за прокат произвольной программы 178,92 балла и заняла первое место.