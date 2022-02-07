Алина Загитова: «Мне хотелось, чтобы выступила Щербакова. Лишней олимпийская медаль никогда не бывает»
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова прокомментировала итоги командного турнира Пекина-2022.
Олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 Алина Загитова прокомментировала итоги командного турнира Пекина-2022.
Сегодня на Олимпиаде завершился командный турнир фигуристов, в котором сборная России взяла золото. В последней части соревнований — женской произвольной программе — за команду выступила Камила Валиева, также откатавшая короткую.
«Мне хотелось, чтобы выступила Аня (Щербакова). Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать», — сказала Загитова в эфире «Первого канала».
На Играх-2018, помимо победы в личных соревнованиях, Загитова также стала серебряным призером командного турнира.