Золото в фигурном катании и неожиданное серебро прыгунов с трамплина: итоги дня на Олимпиаде

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Сборная России по фигурному катанию выиграла золото в командном турнире. Олимпийскими чемпионами стали Марк Кондратюк (мужское одиночное катание), Анастасия Мишина и Александр Галлямов (парное катание), Виктория Синицина и Никита Кацалапов (танцы на льду), Камила Валиева (женское одиночное катание). Российские фигуристы набрали 74 балла. Серебро с 65 баллами выиграла команда США, бронзу завоевали японские фигуристы, набравшие 63 балла.

Эта золотая медаль стала второй для российских спортсменов на Олимпиаде в Пекине.

Канадский сноубордист Максенс Парро выиграл золото в слоупстайле. Серебряным призером стал представитель Китая Су Имин, бронза досталась еще одному канадцу, Марку Макморрису. Россиянин Владислав Хадарин не пробился в финал.

Швейцарский горнолыжник Бит Фойц стал олимпийским чемпионом в скоростном спуске. Серебро завоевал француз Жоан Кларе, бронзу выиграл австриец Маттиас Майер.

Со скандала начался матч между женскими сборными России и Канады по хоккею. Канадские хоккеистки отказались выходить на лед. По сообщениям СМИ, это произошло из-за того, что канадская команда не получила своевременно результаты тестов россиянок на коронавирус. Матч начался с часовым опозданием, все хоккеистки вышли на лед в масках. Встреча завершилась победой сборной Канады со счетом 6:1 (2:0, 2:1, 2:0). Единственную шайбу в составе сборной России забросила Анна Шохина.

Шведка Сара Хектор стала лучшей среди горнолыжниц в гигантском слаломе. Второе место у итальянки Федерики Бриньоне, бронзу завоевала швейцарка Лара Гут-Бехрами. Россиянки Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова заняли 25-е, 27-е и 32-е места соответственно.

Нидерландская конькобежка Ирен Вюст завоевала шестое олимпийское золото в карьере, одержав победу на дистанции 1500 метров с олимпийским рекордом. Серебряным призером стала японка Михо Такаги, бронзовую медаль выиграла еще одна представительница Нидерландов Антойнетте де Йонг. Россиянка Елизавета Голубева заняла 7-е место, Евгения Лаленкова стала 9-й, Елена Сохрякова завершила соревнования на 22-м месте.

Биатлонистка из Германии Денизе Херрман выиграла золото в индивидуальной гонке на 15 км. Второй на финише стала француженка Анаис Шевалье-Буше, третье место у норвежки Марте Рёйселанд. Российские биатлонистки выступили неудачно. Лучшая из россиянок, Кристина Резцова, заняла 9-е место. Светлана Миронова стала 23-й, Евгения Буртасова — 77-й, Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов и заняла 78-е место.

Итальянка Арианна Фонтана стала олимпийской чемпионкой в шорт-треке на дистанции 500 метров. Серебро завоевала представительница Нидерландов Сюзанне Схюлтинг, бронза досталась канадке Ким Бутен. Россиянка Елена Серегина стала 6-й, Софья Просвирнова не пробилась в финал. В соревнованиях мужчин на дистанции 1000 метров победу одержал китаец Цзывэй Жэнь. Серебро выиграл его соотечественник Вэньлун Ли, бронзовым призером стал венгр Шаоан Лю.

Под конец соревновательного дня сборная России преподнесла неожиданный сюрприз и завоевала серебряные медали в соревнованиях смешанных команд в прыжках на лыжах с трамплина. Ирма Махиня, Ирина Аввакумова, Данил Садреев и Евгений Климов принесли России первую в истории олимпийскую медаль в этом виде спорта. Победу праздновала сборная Словении, третье место сенсационно заняла сборная Канады.

По итогам дня сборная России занимает второе место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 7 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 2 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.