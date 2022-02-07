Россия — чемпионка! США отстали от нас на гигантские 9 баллов после проката божественной Валиевой
Наше второе командное золото!
Наше второе командное золото!
Перед последним видом сборная России досрочно выиграла золото командного зачета в олимпийском турнире фигуристов. Так что Камила Валиева могла даже не выходить на лед — математически победа все равно уже была за нашими спортсменами. Однако крошечная интрига сохранялась в борьбе США и Японии за серебряную медаль. Каори Сакамото могла бы сенсационно привести команду на второе место, но такой сценарий выглядел очень маловероятным.
Карен Чен попыталась реабилитироваться за вчерашнюю ошибку. В произвольной она не допустила падений, хотя четыре недокрута — это очень много. Но есть ощущение, что еще парочку Карен все же простили. Впрочем, обойти китаянку Йи Чжу было совсем просто, у нее совсем ничего не получилось. Тем не менее 131,52 балла гарантировали серебро команде США.
Мадлен Скизас стартовала с бабочки на каскаде тройной лутц-тройной тулуп, вместо него получился всего лишь 3−2. Очень обидная ошибка. После косяка Скизас взбодрилась и уверенно докатала всю программу до конца. В этом сезоне канадка набирает авторитет в глазах судей. А за произвольную впервые получила 132,04 балла и обошла Чен.
Японцы подошли к выбору состава команды вполне разумно. Каори Сакамото — единственная, кто потенциально может набирать 150+ баллов за ПП и надеяться на ошибки россиянок. Со своей задачей фигуристка справилась на максимум — очередной чистое выступление от Сакамото. Судейская панель придралась только к тройному лутцу, поставив неясное ребро. 148,66 балла — шикарная бронзовая точка для сборной Японии.
Камила Валиева не оставила шанса никому. На втором четверном тулупе фигуристка завалила ось и не смогла выехать с прыжка, но остальные элементы были исполнены безупречно. Россиянка стала первой женщиной, которой удалось приземлить на Олимпиаде четверные сальхов и тулуп, а также два четверных в программе. 178,92 балла — просто космос. Без падения Камила могла бы обновить собственный мировой рекорд. Но сейчас этого и не требовалось. Россия — чемпионка! Второе в истории золото в команде нашей страны (после Сочи-2014).
Анастасия Логинова