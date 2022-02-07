Фристайлистка Таталина вышла в финал в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Россия
2
2
2
2Норвегия
2
0
1
3Швеция
2
0
0
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Мужчины
08:30скороБиг-эйр. Мужчины. Квалификация
Горные лыжи. Женщины
09:30скороГигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Коньки. Женщины
11:30скоро1 500 м. Женщины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40скороДанияЧехия
Биатлон. Женщины
12:00скороИндивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Финал
Прыжки с трамплина. Микст
14:45скороСмешанные командные соревнования. Микст. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороНорвегияВеликобритания
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияФинляндия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияКитай
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
09:07 (мск), источник: Sport24

Фристайлистка Таталина вышла в финал в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Пекине

Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал олимпийского турнира в Пекине в дисциплине биг-эйр.

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Источник: Reuters

По итогам трех квалификационных заездов 21-летняя россиянка заняла 3-е место с результатом 163,25 балла. Еще одна россиянка Ксения Орлова не смогла пробиться в финал, заняв 19-е место с результатом 114,75 баллов.

Лучший результат в квалификации показала канадка Меган Олдхэм (171,25), второй стала представительница Франции Тесс Леду (171,00).

Финал в дисциплине биг-эйр у женщин пройдет 8 февраля и начнется в 5:00 мск.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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