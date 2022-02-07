Фристайлистка Таталина вышла в финал в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Пекине
Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал олимпийского турнира в Пекине в дисциплине биг-эйр.
Российская фристайлистка Анастасия Таталина вышла в финал олимпийского турнира в Пекине в дисциплине биг-эйр.
По итогам трех квалификационных заездов 21-летняя россиянка заняла 3-е место с результатом 163,25 балла. Еще одна россиянка Ксения Орлова не смогла пробиться в финал, заняв 19-е место с результатом 114,75 баллов.
Лучший результат в квалификации показала канадка Меган Олдхэм (171,25), второй стала представительница Франции Тесс Леду (171,00).
Финал в дисциплине биг-эйр у женщин пройдет 8 февраля и начнется в 5:00 мск.