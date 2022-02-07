Канадский сноубордист Парро стал олимпийским чемпионом в слоупстайле

Парро 27 лет, он является серебряным призером Игр 2018 года в слоупстайле. Олимпийским чемпионом в Пхёнчхане в этой дисциплине стал американец Редмонд Джерард, который в Пекине занял четвертое место. Для Су Имина это первые Олимпийские игры в карьере. Макморрис стал трехкратным бронзовым призером Игр в слоупстайле, также канадец является действующим чемпионом мира в биг-эйре.