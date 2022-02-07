Алек Болдуин: «Спортсмены вроде Валиевой показывают нам красоту этого мира. Спасибо тебе, Камила»

«Я люблю Олимпиады, потому что даже в столь удручающие времена планета замирает, чтобы с трепетом смотреть, как спортсмены (и артисты!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту этого мира в исполнении одного человека. Песня. Поэма. Живопись. Посвятить свою (в случае Валиевой пока маленькую) жизнь этому искусству… Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой подарок — душераздирающую красоту для этого мира», — написал Болдуин в инстаграме, приложив к посту видео с выступлением фигуристки в короткой программе.