Губерниев: женской сборной Канады надо было выйти в противогазах. Превратили хоккей в фарс
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал задержку матча женских сборных России и Канады, несмотря на предматчевую разминку.
Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал задержку матча женских сборных России и Канады, несмотря на предматчевую разминку.
Сообщалось, что канадки отказывались играть матч, пока не увидят результаты тестов сборной России на коронавирус.
«Это косяк организаторов. Не надо превращать хоккей в паранойю! Считаю, нужно было сборной Канады в противогазах выйти. Где гарантия, что хоккеистки Канады сдали такие тесты? Мне жалко девчонок. Китайцы и Канада превращают хоккей в фарс. В масках невозможно играть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Отметим, что спустя час обе команды вышли на льду в масках.