Губерниев: женской сборной Канады надо было выйти в противогазах. Превратили хоккей в фарс

«Это косяк организаторов. Не надо превращать хоккей в паранойю! Считаю, нужно было сборной Канады в противогазах выйти. Где гарантия, что хоккеистки Канады сдали такие тесты? Мне жалко девчонок. Китайцы и Канада превращают хоккей в фарс. В масках невозможно играть», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.