Камила Валиева: «Я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот, мечта сбылась»

Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот, мечта сбылась. Теперь я буду еще работать, чтобы сбылась еще одна мечта

Камила Валиева олимпийская чемпионка по фигурному катанию