Камила Валиева: «Я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот, мечта сбылась»
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Российская фигуристка Камила Валиева поделилась эмоциями после победы в командном турнире Олимпиады в Пекине.
Валиева выступала в короткой и произвольной программах командника, заняв в обоих видах первое место. Сборная России набрала по итогам турнира 74 очка.
Это была детская мечта, я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот, мечта сбылась. Теперь я буду еще работать, чтобы сбылась еще одна мечта
Индивидуальные соревнования фигуристок на Олимпиаде в Пекине стартуют 15 февраля.