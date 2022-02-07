Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ОИ-2022
Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
За российскую национальную команду выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Карим Халили и Максим Цветков. Даниил Серохвостов в этой гонке не выступит. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).
В субботу, 5 февраля, на Олимпиаде состоялась смешанная эстафета. Тройку призёров составили Норвегия, Франция и Россия. Белорусы стали шестыми.