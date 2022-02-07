Женская сборная Канады по хоккею разгромила Россию в задержанном матче Олимпиады в Пекине
Женская сборная Канады по хоккею разгромила команду России в групповом турнире Олимпиады в Пекине со счетом 6:1.
Женская сборная Канады по хоккею разгромила команду России в групповом турнире Олимпиады в Пекине со счетом 6:1.
За североамериканскую сборную голы забили Сара Нурс, Сара Филье, Джейми Ли Рэттрей, Эрин Амброуз, Брианна Дженнер и Мари-Филип Пулен. В составе российской команд единственную шайбу забросила Анна Шохина.
Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в респираторных масках. В них они должны были играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. В третьем периоде россиянки вышли на лед уже без масок, как и судьи, хотя канадки продолжили играть в масках до конца встречи.
После этой игры Канада занимает первое место в группе A. Россия пока идет третьей и в следующем матче сыграет с Финляндией (8 февраля, начало — в 16:10 мск). В плей-офф выйдут первые три команды.