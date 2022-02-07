Женская сборная Канады по хоккею разгромила Россию в задержанном матче Олимпиады в Пекине

Эта встреча была задержана на час, так как сборная Канада хотела дождаться результатов тестов на коронавирус у соперниц. В итоге обе команды, по требованию Канады, вышли на лед в респираторных масках. В них они должны были играть, пока не будут готовы результаты тестов на коронавирус у российской команды. В третьем периоде россиянки вышли на лед уже без масок, как и судьи, хотя канадки продолжили играть в масках до конца встречи.