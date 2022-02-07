Шведская горнолыжница Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе
ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская горнолыжница Сара Хектор заняла первое место в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 7 февраля. /ТАСС/. Шведская горнолыжница Сара Хектор заняла первое место в гигантском слаломе на Олимпийских играх в Пекине.
Второе место заняла представительница Италии Федерика Бриньоне, третьей стала швейцарка Лара Гут. Россиянки Екатерина Ткаченко, Юлия Плешкова и Полина Мельникова не смогли пробиться во вторую попытку соревнований.
Олимпийские игры в Пекине завершатся 20 февраля.