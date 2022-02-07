Российских фигуристов заставляют тренироваться в 6 утра. Всё, чтобы угодить американцам?
Из-за недосыпа Мишина и Галлямов больно упали и едва не получили серьёзные травмы. Ужасная организация на Олимпиаде!
Из-за недосыпа Мишина и Галлямов больно упали и едва не получили серьёзные травмы. Ужасная организация на Олимпиаде!
Триумф сборной России в олимпийском команднике был омрачён грубыми ошибками наших лидеров. Не справилась с одним из прыжков Камила Валиева, снова допустил нелепую помарку Никита Кацалапов, а Александр Галлямов уронил партнёршу, из-за чего фигуристы жёстко ударились об лёд. Серьёзную травму ученики Тамары Москвиной не получили лишь чудом.
Причиной повальных срывов наших атлетов стал банальный недосып. Из-за неудобного графика спортсмены были вынуждены тренироваться по ночам. Китайские организаторы не позаботились ни о ком, кроме американских зрителей. Те уж точно должны быть довольны.
Зимняя Олимпиада в Пекине только с виду напоминает праздник. За яркими огнями и милыми игрушками в виде панд кроется настоящий хаос. Главный старт четырёхлетия запомнится спортсменам не только громкими победами и горькими поражениями, но и вечными политическими скандалами, судейским беспределом в разных видах спорта, а также спартанскими условиями, в которых атлетам нашей сборной буквально приходится выживать.
Жёсткие антиковидные правила, которые больше напоминают тюремный режим, проблемы с питанием, отоплением, да даже мебелью! Со всем этим приходится мириться участникам турнира. Но самой большой болью для них является ужасная организация соревнований: китайцы ни на йоту не продвинулись в вопросах комфорта для российских фигуристов и заставили их тренироваться и выступать ранним пекинским утром. А если переводить на наше время, то практически ночью.
О трудностях адаптации к новому графику подробно рассказала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, отметив, что неудобный режим негативно повлиял на её подготовку.
«Здесь стараешься забыть о времени. В какой-то момент, заезжая на прыжок, я увидела часы — на них было 9 утра, и зачем-то я начала в голове считать, сколько сейчас времени в Москве. Я уже понимала, что не надо считать, потому что мне, наверное, станет тяжелее прыгать. Физически мы готовы хорошо, но приходим очень заранее, разминаемся именно поэтому — чтобы подготовить своё тело, разогреться. Надо просто забыть о времени, как роботы, наверное. Потому что здесь другой график. В “Хрустальном” мы лёд начинаем обычно часов в 11−12, а здесь у нас все тренировки в 8−9 утра, плюс разница во времени. Нас скоро ждёт самая ранняя тренировка в 6 утра, надо будет встать часа в 3», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.
Конечно, спортсмены обязаны работать в любых условиях, но и решение иностранных функционеров устроить тренировки фигуристам в шесть утра никак нельзя назвать адекватным. В последний день командного турнира у множества спортсменов возникли проблемы в прокатах. Ошибок не избежали даже россияне.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов нелепо проиграли американскому дуэту из-за того, что партнёр передержал поддержку. Для такого опытного фигуриста — непростительный прокол. Однако причина очень скоро нашлась — Никите не хватило концентрации из-за… недосыпа.
«Вчера легли пораньше, проснулись в четыре. Нормально, выспались, но сам факт того, что это четыре утра. Мой мозг находился в сонном состоянии, лежал где-то на кровати, пока я тренировался. Я обычно ложусь после 11 вечера, мне так нравится, даже если с утра немного не выспавшийся. Но это не тренировка в шесть утра, таких ещё не было. Даже в Японии легче было», — объяснил Кацалапов.
Та же участь постигла и спортивную пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Только вот обычным штрафом за неисполненный элемент ученики Тамары Москвиной не обошлись. Ситуация стала опаснее из-за страшного падения фигуристов — Саша едва успел спасти Настю от сильного удара об лёд. В итоге Мишина и Галлямов получили синяки по всему телу и испорченное настроение. На партнёре, по вине которого произошла ошибка, не было лица.
«Просто не удержал равновесие. Всё утро приходилось заставлять себя быть бодрым. Мы говорим о режиме, которого мы максимально не ожидали. Пришлось вставать в четыре утра, тем более здесь утро, в Москве вечер, что-то непонятное. Тренировка была в 6:30 утра. Мы старались держать себя на протяжении всего времени, но немного не додержали. Приходилось пить витамины, чтобы быть в тонусе и держаться до самого конца», — рассказал Галлямов.
Так какие цели преследовали китайские организаторы, устанавливая столь странный график? Вряд ли чтобы вывести из строя лучших российских фигуристов. На самом деле, всё гораздо проще: это было сделано из коммерческих соображений. Речь о купле-продаже телетрансляций соревнований американским каналам. Время было подобрано именно так, чтобы фигурное катание попало в прайм-тайм, захватив бóльшую аудиторию. Именно на это рассчитывали закупщики из США, а в Китае не смогли им отказать. Да и куда там — $ 7,6 млрд — отличная цена за неудобства других людей. Зато траты на Игры частично окупятся.
Самое печальное в этой ситуации, что на кону стоят судьбы атлетов, для которых это может быть первый и последний старт такой величины. Можно сколько угодно быть физически готовым к невероятным нагрузкам, но психосоматику ещё никто не отменял. Нервное перенапряжение, некачественное питание, недостаток сна — в совокупности это может сломать даже самого сильного.
Очень хочется, чтобы этого не произошло с нашим Марком Кондратюком. Новоиспечённому олимпийскому чемпиону уже завтра придётся выступать в личном зачёте. И снова время старта критически раннее — 4:15 по Москве. Пожелаем спортсмену удачи и хорошо выспаться перед прокатом!
Екатерина Авдонина