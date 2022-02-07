Российских фигуристов заставляют тренироваться в 6 утра. Всё, чтобы угодить американцам?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
2
2
3Нидерланды
2
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Женщины. Группа B
11:40онлайнДания3Чехия2
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Финал
Прыжки с трамплина. Микст
14:45скороСмешанные командные соревнования. Микст. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороНорвегияВеликобритания
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияФинляндия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияКитай
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
13:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Российских фигуристов заставляют тренироваться в 6 утра. Всё, чтобы угодить американцам?

Из-за недосыпа Мишина и Галлямов больно упали и едва не получили серьёзные травмы. Ужасная организация на Олимпиаде!

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Источник: РИА "Новости"

Триумф сборной России в олимпийском команднике был омрачён грубыми ошибками наших лидеров. Не справилась с одним из прыжков Камила Валиева, снова допустил нелепую помарку Никита Кацалапов, а Александр Галлямов уронил партнёршу, из-за чего фигуристы жёстко ударились об лёд. Серьёзную травму ученики Тамары Москвиной не получили лишь чудом.

Причиной повальных срывов наших атлетов стал банальный недосып. Из-за неудобного графика спортсмены были вынуждены тренироваться по ночам. Китайские организаторы не позаботились ни о ком, кроме американских зрителей. Те уж точно должны быть довольны.

Российские фигуристы готовились к тренировкам ночью

Зимняя Олимпиада в Пекине только с виду напоминает праздник. За яркими огнями и милыми игрушками в виде панд кроется настоящий хаос. Главный старт четырёхлетия запомнится спортсменам не только громкими победами и горькими поражениями, но и вечными политическими скандалами, судейским беспределом в разных видах спорта, а также спартанскими условиями, в которых атлетам нашей сборной буквально приходится выживать.

Жёсткие антиковидные правила, которые больше напоминают тюремный режим, проблемы с питанием, отоплением, да даже мебелью! Со всем этим приходится мириться участникам турнира. Но самой большой болью для них является ужасная организация соревнований: китайцы ни на йоту не продвинулись в вопросах комфорта для российских фигуристов и заставили их тренироваться и выступать ранним пекинским утром. А если переводить на наше время, то практически ночью.

Во время загрузки произошла ошибка.

О трудностях адаптации к новому графику подробно рассказала действующая чемпионка мира Анна Щербакова, отметив, что неудобный режим негативно повлиял на её подготовку.

«Здесь стараешься забыть о времени. В какой-то момент, заезжая на прыжок, я увидела часы — на них было 9 утра, и зачем-то я начала в голове считать, сколько сейчас времени в Москве. Я уже понимала, что не надо считать, потому что мне, наверное, станет тяжелее прыгать. Физически мы готовы хорошо, но приходим очень заранее, разминаемся именно поэтому — чтобы подготовить своё тело, разогреться. Надо просто забыть о времени, как роботы, наверное. Потому что здесь другой график. В “Хрустальном” мы лёд начинаем обычно часов в 11−12, а здесь у нас все тренировки в 8−9 утра, плюс разница во времени. Нас скоро ждёт самая ранняя тренировка в 6 утра, надо будет встать часа в 3», — сказала Щербакова в эфире Первого канала.

Галлямов и Кацалапов серьёзно ошиблись из-за недосыпа

Конечно, спортсмены обязаны работать в любых условиях, но и решение иностранных функционеров устроить тренировки фигуристам в шесть утра никак нельзя назвать адекватным. В последний день командного турнира у множества спортсменов возникли проблемы в прокатах. Ошибок не избежали даже россияне.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов нелепо проиграли американскому дуэту из-за того, что партнёр передержал поддержку. Для такого опытного фигуриста — непростительный прокол. Однако причина очень скоро нашлась — Никите не хватило концентрации из-за… недосыпа.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Вчера легли пораньше, проснулись в четыре. Нормально, выспались, но сам факт того, что это четыре утра. Мой мозг находился в сонном состоянии, лежал где-то на кровати, пока я тренировался. Я обычно ложусь после 11 вечера, мне так нравится, даже если с утра немного не выспавшийся. Но это не тренировка в шесть утра, таких ещё не было. Даже в Японии легче было», — объяснил Кацалапов.

Та же участь постигла и спортивную пару Анастасия Мишина — Александр Галлямов. Только вот обычным штрафом за неисполненный элемент ученики Тамары Москвиной не обошлись. Ситуация стала опаснее из-за страшного падения фигуристов — Саша едва успел спасти Настю от сильного удара об лёд. В итоге Мишина и Галлямов получили синяки по всему телу и испорченное настроение. На партнёре, по вине которого произошла ошибка, не было лица.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Просто не удержал равновесие. Всё утро приходилось заставлять себя быть бодрым. Мы говорим о режиме, которого мы максимально не ожидали. Пришлось вставать в четыре утра, тем более здесь утро, в Москве вечер, что-то непонятное. Тренировка была в 6:30 утра. Мы старались держать себя на протяжении всего времени, но немного не додержали. Приходилось пить витамины, чтобы быть в тонусе и держаться до самого конца», — рассказал Галлямов.

Странный график Олимпиады выгоден американцам?

Так какие цели преследовали китайские организаторы, устанавливая столь странный график? Вряд ли чтобы вывести из строя лучших российских фигуристов. На самом деле, всё гораздо проще: это было сделано из коммерческих соображений. Речь о купле-продаже телетрансляций соревнований американским каналам. Время было подобрано именно так, чтобы фигурное катание попало в прайм-тайм, захватив бóльшую аудиторию. Именно на это рассчитывали закупщики из США, а в Китае не смогли им отказать. Да и куда там — $ 7,6 млрд — отличная цена за неудобства других людей. Зато траты на Игры частично окупятся.

Самое печальное в этой ситуации, что на кону стоят судьбы атлетов, для которых это может быть первый и последний старт такой величины. Можно сколько угодно быть физически готовым к невероятным нагрузкам, но психосоматику ещё никто не отменял. Нервное перенапряжение, некачественное питание, недостаток сна — в совокупности это может сломать даже самого сильного.

Во время загрузки произошла ошибка.

Очень хочется, чтобы этого не произошло с нашим Марком Кондратюком. Новоиспечённому олимпийскому чемпиону уже завтра придётся выступать в личном зачёте. И снова время старта критически раннее — 4:15 по Москве. Пожелаем спортсмену удачи и хорошо выспаться перед прокатом!

Екатерина Авдонина

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XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
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X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
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VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
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