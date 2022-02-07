Канадская хоккеистка: «Решили быть в масках ради безопасности. Игру задержали, чтобы можно было надеть маски»

«Решили быть в масках ради безопасности и снижения рисков. Игру задержали, чтобы можно было надеть маски. Мы не были уверены, что именно происходит, поэтому решили задержать игру. Результаты тестов еще не пришли, не хотели рисковать. Даже не знаю, чьи результаты не пришли — наши или сборной России. Знаю только, что мы хотели быть в безопасности. Ничего не было ясно.



Не знаю, что сказать о том, что сборная России в третьем периоде сняла маски. Мы сразу решили, что будем в масках все 60 минут. Мы весь сезон сталкивались с разными трудностями, так что сегодняшняя ситуация — еще одна вещь, которую надо было пережить. Команда с этим отлично справляется, остается на позитиве. Конечно, в масках играть — не лучший вариант, но безопасность важнее. Не думали о том, чтобы вообще не играть, если не договоримся с русскими надеть маски. Мы хотели сыграть матч.



Не знаю, какие правила с тестами, мы просто сдаем ПЦР каждый день, раз в день. Мы сдали тесты сегодня утром. Думали ли о том, что может быть технарь? Мы не были уверены, сидели в раздевалке, я думала только о том, чтобы не остыть и оставаться готовой к игре. Не думала о технаре, мы хотели сыграть, думаю, все хотели играть. Мы решили, что хотим играть в масках. Поговорили с доктором, друг с другом, и решили, что это будет правильным выходом из ситуации», — приводит слова Джонстон корреспондент Sport24 Дарья Тубольцева.