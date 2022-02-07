Норвежский журналист: Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде

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«Александр Большунов выиграет столько золотых медалей, сколько сможет. Единственная проблема — его и других российских спортсменов не должно быть на этой Олимпиаде. Большунов был настолько великолепен, что мог себе позволить начать праздновать и хлопать уже на последнем километре. Улыбающийся россиянин по традиции всех побеждающих с таким отрывом финишировал, размахивая флагом. Но это был не российский триколор — это флаг ОКР. Россия всё ещё не может быть собой на Олимпийских играх. Но организаторы, русские и МОК работают в тесном контакте, чтобы изменить рамки дозволенного. Этот маленький театр — пародия на вердикт», — написал журналист на сайте NRK.

Сальтведт также напомнил о допинговых скандалах на Играх в Ванкувере и Сочи и сделал вывод.