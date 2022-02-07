Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
2
2
3Нидерланды
2
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Шорт-трек. Мужчины
14:00скоро1 000 м. Мужчины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Женщины
14:00скоро500 м. Женщины. Четвертьфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
14:30скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
14:30скоро500 м. Женщины. Финал
Прыжки с трамплина. Микст
14:45скороСмешанные командные соревнования. Микст. Финал
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороНорвегияВеликобритания
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияФинляндия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияКитай
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст
8.02скороМикст. Матч за 3-е место
13:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение

Скандал родился на пустом месте.

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Источник: Reuters

Большой хоккей в респираторах — до такого не могли бы додуматься даже в Голливуде. Зато теперь повод появился. Женские сборные Канады и России провели игру группового этапа, которая началась с часовой задержкой, в масках. С трудом представляю, как в них можно нормально дышать, прогуливаясь лишь бодрым шагом.

Постоянные ускорения и быстрые смены на льду без возможности получить нормальную дозу кислорода — настоящее испытание даже для профессиональных спортсменов. Хотя участницы с обеих сторон после матча на вопрос о том, как им игралось в масках, реагировали спокойно. Пришлось непросто, но терпимо.

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Скандал родился на пустом месте. Однако обстоятельства, которые ему предшествовали, свидетельствуют исключительно о человеческом факторе. Это не заговор против кого-то. Всего лишь обычное упущение — их в эпоху коронавируса было уже достаточно. На этот раз организаторы не смогли своевременно предоставить результаты тестов обеих команд. Более того, китайской стороне своевременно не удалось донести информацию о задержке начала матча до российской команды.

Наши девушки успели выйти на лед, тогда как канадки, уже получившие соответствующие инструкции, остались в раздевалке. Таким образом, организаторы едва не спровоцировали конфликт. Хорошо, что у обеих сборных хватило ума и выдержки, чтобы не разжигать скандал.

Канада — главный фаворит турнира наряду со сборной США. Сейчас они из-за положительного теста прямо перед матчем вывели из состава форварда Эмили Кларк. Рисковать здоровьем своих игроков задолго до решающих матчей не имеет смысла. Россиянки сразу по приезде в Пекин из-за положительных тестов на «корону» лишились почти трети команды. Постоянные ограничения, пребывание в карантине, бесчисленные проверки — с этим сборной России придется жить всю Олимпиаду, одновременно надеясь, что к матчам плей-офф все смогут вернуться в строй.

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Изначальные призывы жестко наказать канадскую команду и выписать ей «технарь» за неявку понять не могу даже без учета открывшихся позднее обстоятельств. При таком раскладе получился бы скандал всемирного значения. Задача всех причастных — провести нормальный турнир, насколько позволяют условия. Для этого надо играть в хоккей, а не заниматься кабинетными войнами.

В конце декабря из-за дурацкого протокола пришлось досрочно завершить молодежный чемпионат мира. Теперь его проведут лишь во второй половине августа. Не случайно сейчас оперативно разруливал ситуацию сам глава ИИХФ Люк Тардиф. Ему меньше всего хочется угробить еще один турнир. Техническое поражение или отмена матча могли вызвать цепную реакцию. Функционер сработал хорошо. Сборная России получила отличную практику в матче с соперником высокого уровня. Для борьбы за медали надо обыгрывать тех, кто тебе по силам. Канадки и американки объективно находятся в другой галактике.

Михаил Зислис

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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