Биатлонистка Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.
Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка один раз ошиблась на первой стрельбе, дважды — на второй, трижды — на третьей и четырежды — на четвертой.
На данный момент после заключительной стрельбы Нигматуллина занимает 42-е место с отставанием 9 минут 18 секунд от лидера.