Ирен Вюст повторила достижение Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр

Скобликова взяла два золота в Скво-Вэлли-1960 и четыре в Инсбруке-1964. У Вюст — золото Турина-2006, золото Ванкувера-2010, два золота Сочи-2014, победа в Пхенчхане-2018 и теперь победа в Пекине-2022.