Ирен Вюст повторила достижение Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сегодня выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине на дистанции 1500 м.
Нидерландская конькобежка Ирен Вюст сегодня выиграла золото на Олимпиаде-2022 в Пекине на дистанции 1500 м.
Таким образом, Вюст повторила достижение советской спортсменки Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр.
Скобликова взяла два золота в Скво-Вэлли-1960 и четыре в Инсбруке-1964. У Вюст — золото Турина-2006, золото Ванкувера-2010, два золота Сочи-2014, победа в Пхенчхане-2018 и теперь победа в Пекине-2022.
Вюст побеждает на пяти Олимпиадах подряд. А всего у нее 12 олимпийских медалей (6−5−1).