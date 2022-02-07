Белорусские биатлонистки не вошли в тройку призеров индивидуальной гонки Олимпиады
7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки не смогли попасть в число призеров олимпийской индивидуальной гонки на 15 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусские биатлонистки не смогли попасть в число призеров олимпийской индивидуальной гонки на 15 км, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Динара Алимбекова лидировала после трех огневых рубежей, но промах на последней стойке не позволил ей вклиниться в борьбу за медали.
На трех огневых рубежах лидер белорусской команды была безупречна, имела большое преимущество перед соперницами, однако один неточный выстрел и штрафная минута на последней стрельбе перечеркнули все медальные надежды. В итоге Динара Алимбекова заняла 5-е место, показав результат 44 мин. 44,4 сек.
Олимпийской чемпионкой в самой тяжелой женской гонке стала немецкая биатлонистка Дениз Херрманн, которая с одним промахом показала результат 44 мин. 12,7 сек. Серебряная медаль у француженки Анаис Шевалье-Буше (+9,4 сек. ; 1 промах), бронзу завоевала лидер общего зачета Кубка планеты норвежка Марте Ройселанн (+15,3 сек. ; 2).
Белорусская биатлонистка Ирина Лещенко заняла 41-е место (+4 мин. 57,6 сек. ; 4), Елена Кручинкина финишировала 48-й (+5 мин. 44,1 сек. ; 4), Анна Сола оказалась на 54-й итоговой позиции (+6 мин. 23,2 сек. ; 7).
Завтра мужчины выйдут на старт индивидуальной гонки на 20 км с четырьмя заходами на стрельбище. Участники биатлонного турнира разыгрывают 11 комплектов олимпийских наград.