А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу

«Это биатлон. Кристине сложно, но она молодец. Два промаха — это не пять. Но на один поменьше — и боролась бы за золото. Обидно, я плачу. Ещё есть гонки, есть время восстановиться. Для меня вопрос, откуда взялись промахи на лёжке. Она умница, здорово отработала последний рубеж. По скорости всё здорово, здесь я не сомневалась. Ещё всё впереди», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.