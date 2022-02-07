А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
2
2
3Нидерланды
2
1
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 7,5 + 7,5 км. Женщины
Тереза Йохауг
Наталья Непряева
Тереза Штадлобер
Результаты
Расписание событий
Санный спорт. Женщины
14:50скороОдиночка. Женщины. 1-й заезд
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороИталияШвеция
Керлинг. Микст. Полуфинал
15:05скороНорвегияВеликобритания
Шорт-трек. Женщины
15:13скоро500 м. Женщины. Полуфинал
Шорт-трек. Мужчины
15:20скоро1 000 м. Мужчины. Полуфинал
Шорт-трек. Женщины
15:46скоро500 м. Женщины. Финал
Прыжки с трамплина. Микст
15:51скороСмешанные командные соревнования. Микст. Финал
Шорт-трек. Мужчины
15:58скоро1 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Женщины. Группа A
16:10скороШвейцарияФинляндия
Хоккей. Женщины. Группа B
16:10скороШвецияКитай
Санный спорт. Женщины
16:30скороОдиночка. Женщины. 2-й заезд
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст
8.02скороМикст. Матч за 3-е место
Керлинг. Микст
8.02скороМикст. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
14:44 (мск), источник: Чемпионат.com

А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала выступление своей дочери, Кристины, в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).

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Источник: РИА "Новости"

Резцова стала лучшей среди россиянок, показав 9-й результат. До третьего огневого рубежа она шла в лидерах, но там допустила два промаха, после чего лишилась шансов на медаль.

«Это биатлон. Кристине сложно, но она молодец. Два промаха — это не пять. Но на один поменьше — и боролась бы за золото. Обидно, я плачу. Ещё есть гонки, есть время восстановиться. Для меня вопрос, откуда взялись промахи на лёжке. Она умница, здорово отработала последний рубеж. По скорости всё здорово, здесь я не сомневалась. Ещё всё впереди», — сказала Анфиса Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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