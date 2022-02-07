Лыжника Большунова наградили золотой медалью Олимпиады за победу в скиатлоне

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Награды были вручены россиянам в ходе медальной церемонии на объекте «Медал плаза». В церемонии награждения принимала участие президент Федерации лыжных гонок России, член совета Международной федерации лыжного спорта Елена Вяльбе.

В скиатлоне лыжники преодолевают первые 15 км классическим стилем, а заключительные 15 км — свободным. После первой половины дистанции спортсмены заезжают на пит-стоп для смены лыж. Большунов преодолел дистанцию за 1 час 16 минут 9,8 секунды, Спицов отстал от победителя на 1 минуту 11 секунд. Третьим финишировал финн Ийво Нисканен (+2.00,2).

Большунову 25 лет, он представляет общество «Динамо». На Олимпиаде 2018 года он завоевал три серебряные и одну бронзовую медаль. Большунов является чемпионом мира 2021 года в скиатлоне, также спортсмен завоевал шесть серебряных и одну бронзовую медаль мировых первенств. Он стал первым в России лыжником, выигравшим Олимпийские игры, чемпионат мира и общий зачет Кубка мира.