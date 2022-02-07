Итальянка Фонтана выиграла соревнования по шорт-треку на 500 м

Победителем стала итальянка Арианна Фонтана. Она принесла первую золотую медаль своей стране на Олимпиаде в Пекине.

Второй результат показала Сюзанне Схюлтинг из Нидерландов. Третье место — у канадки Ким Бутен.

В полуфинале участвовала россиянка Елена Серёгина, но она смогла выйти лишь в финал B. Свой забег представительница России выиграла, но участницы финала А оказались быстрее. В итоге российская спортсменка заняла лишь 6-е место.