Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории

10 фотографий 10 фотографий 10 фотографий

Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов набрали по итогам четырех попыток 890,3 балла. Победу одержали словенцы (1001,5), третья строчка у канадцев (844,6).

В первом раунде японке Саре Таканаши, австрийке Даниэле Ирашко-Штольц и немке Катарине Альтхаус не засчитали попытки. Как заявили организаторы соревнований РИА Новости, это произошло из-за несоответствия их комбинезонов установленным нормам.

В финале то же самое произошло с норвежками Анной Стрём и Силье Опсет.

Россияне прежде никогда не брали олимпийские медали в этой дисциплине. В 2006 году в Турине Дмитрий Васильев лидировал после первой попытки, но в итоге занял десятое место. Из советских прыгунов чемпионом стал только Владимир Белоусов, это произошло в 1968 году в Гренболе.