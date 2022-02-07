Цзывэй стал олимпийским чемпионом по шорт-треку на дистанции 1000 метров
ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Китаец Жэнь Цзывэй стал олимпийским чемпионом по шорт-треку на дистанции 1000 метров на зимних Играх в Пекине.
ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Китаец Жэнь Цзывэй стал олимпийским чемпионом по шорт-треку на дистанции 1000 метров на зимних Играх в Пекине.
Результат победителя — 1 минута 26.768 секунды. Серебряная медаль досталась его соотечественнику Ли Вэньлуню (1 минута 29.917 секунды), бронзовая — венгру Лю Шаоану (1:35.693).
Российские шорт-трекисты Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли квалифицироваться в четвертьфинал соревнований в данной дисциплине. Елистратов занял третье место в своем забеге, Айрапетян не финишировал и был дисквалифицирован.
Олимпийские медали на дистанции 1500 метров шорт-трекисты разыграют 9 февраля.