Цзывэй стал олимпийским чемпионом по шорт-треку на дистанции 1000 метров

Российские шорт-трекисты Семен Елистратов и Денис Айрапетян не смогли квалифицироваться в четвертьфинал соревнований в данной дисциплине. Елистратов занял третье место в своем забеге, Айрапетян не финишировал и был дисквалифицирован.