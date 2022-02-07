Шведские спортсмены вышли в лидеры медального зачета пекинской Олимпиады

Сегодня из белорусских спортсменов ближе всех к пьедесталу была Динара Алимбекова. На протяжении долгого времени ведущая белорусская биатлонистка лидировала в индивидуальной гонке на 15 км, но один неточный выстрел на последнем огневом рубеже отбросил ее на пятое место. Белорусские конькобежки также не смогли попасть в число призеров. Дебютантка Олимпийских игр Екатерина Слоева заняла 16-е место на дистанции 1500 м, а ее более опытная подруга по команде Марина Зуева оказалась на 23-й строке итогового протокола.