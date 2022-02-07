Тесты на COVID белорусских лыжников в Пекине оказались положительными

Коронавирус был выявлен у Анастасии Кирилловой и Анны Королевой. По состоянию на сегодня, клинические симптомы и изменения в анализах крови ликвидированы, лыжницы чувствуют себя хорошо. Как пояснила директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная, девушкам необходимо сдать несколько отрицательных ПЦР-тестов подряд и заполнить специальные формы о состоянии здоровья. Далее оргкомитет Игр примет решение о необходимости запроса анализа крови на антитела и общеклинических анализов, после чего будет известно, смогут ли Кириллова и Ковалева выступить в Пекине.