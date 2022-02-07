Саночница Иванова идет третьей после второй попытки на Олимпиаде
ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Российская саночница Татьяна Иванова занимает третье место после второй попытки на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 7 фев — РИА Новости. Российская саночница Татьяна Иванова занимает третье место после второй попытки на Олимпийских играх в Пекине.
Лидирует после двух заездов немка Натали Гайзенбергер, показавшая результат 1 минута 56,825 секунды. Второй идет ее соотечественница Анна Беррейтер (+0,208). Иванова уступает лидеру 0,591 секунды.
Чемпионка и призеры соревнований определятся днем позже.