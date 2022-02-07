«В команднике можно было бы разыгрывать две медали»
Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов — об особенном золоте Игр в Сочи и нехватке льда.
Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов — об особенном золоте Игр в Сочи и нехватке льда.
Никита Кацалапов стал первым фигуристом в мире, выигравшим два золота командных турниров на Олимпийских играх. В Пекине дуэт Кацалапова и Виктории Синициной занял второе место в произвольном танце (уступив Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу из США), обеспечив сборной России досрочную победу на соревнованиях в Пекине. В первый соревновательный день Никита и Виктория также стали вторыми в короткой программе, пропустив вперед другой американский дуэт — Мэдиссон Хаббел и Захари Донохью. Впервые 30-летний фигурист побеждал в командном турнире на Играх-2014 в Сочи. Тогда он выступал в паре с Еленой Ильиных (заняли третье место в произвольной программе). В разговоре с российскими журналистами Кацалапов рассказал об исторической победе, нехватке болельщиков и призвал к увеличению количества медалей в команднике.
— Вы проиграли короткую и произвольную программу разным американским парам. Это не вызывает опасений?
— Обидно за этот балл, который проиграли в произвольной программе. Подозреваю, что передержал вращательную поддержку, у меня уже было снижение за нее. Но ничего, мы все исправим. Главное — обкатали лед, и знаем, где можем прибавить. Тревоги из-за того, что проиграли американцам, нет. У обеих пар уже выигрывали. Мы уверены в себе, надо восстановиться, и все будет замечательно.
— Вокруг командного турнира была целая дискуссия — делать ли замену в танцах. Например, на Играх-2014 в Сочи у нас выступало два дуэта (в короткой программе — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев). Что вы об этом скажете?
— Когда еще не знали, поедем ли мы на Олимпиаду, для себя поставили цель: если нас выберут в команду, мы будем готовы катать обе программы. Были настроены на это заранее.
— На трибунах практически не было зрителей. Лично для вас это проблема?
— Было бы больше зрителей на трибунах — точно не получил бы «дедакшен» за поддержку — докрутил бы на зрительской энергии!
— Что скажете о сложном расписании, когда приходится выступать рано утром?
— Сегодня проснулись в 4 утра, мой мозг еще лежал на кровати, пока я тренировался. Ведь соревнования начинались в 9:15 по Китаю, а еще нужно было позавтракать, привести себя в порядок и доехать в шаттлах до стадиона, а вчера уснули в 18:00. Мы еще перед короткой протестировали, можно ли уснуть в 18:00. Получилось. Но в 4:00 сам мозг спит, поэтому не просто. Я обычно ложусь после 23. Встаю нормально, раньше не было тренировок в 6:00.
— Могли бы сравнить золото, завоеванное в команднике Сочи восемь лет назад, и сегодня в Пекине?
— Сочи-2014 для меня — некий храм в голове. В моей жизни такого больше и не будет, наверное. Не могу сравнить две эти Олимпиады. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это две разные жизни. Пандемии как минимум не было.
— О чем вы разговаривали с американцами Хаббелл/Донохью после столкновения в первый день?
— На разминке, конечно, снова места никому не хватило. Все посталкивались, кроме нас. С ребятами мы спокойно встретились и обычно общались, как раньше. Никакой вражды нет. Просто у всех свои подходы к работе.
— Тяжело выступать не под флагом России, а в статусе сборной ОКР?
— Без флага мы выступаем не первый раз, в том числе на Олимпиадах. Флаг у нас, как говорят все спортсмены, внутри. Мы так же глубоко патриотичны. И очень ценим нашу родину.
— Одна медаль за три соревновательных дня — не мало ли?
— Может, это будет громко, но я ввел бы медаль за каждый вид в команднике — за короткую, за произвольную. Как в гимнастике. Благодаря World Team Trophy в Японии этот командный вид приобрел популярность, он создает какой-то особый командный дух, когда все члены твоей сборной передают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это только на пользу фигурному катанию.
— Что думаете о словах олимпийский чемпионов Алексея Ягудина и Ирины Родниной, которые считают, что командный турнир нельзя сравнить с личным и что он нивелирует ценность личных медалей?
— Тяжело что-то возразить выдающимся личностям и спортсменам, но фигурное катание не стоит на месте. Никак это не нивелирует личную медаль, сейчас ребята сидят и настраиваются на индивидуальный турнир, чтобы выдать там не менее замечательный прокат.
В паре с Викторией Синицыной Никита Кацалапов помимо золота Игр-2022 становился чемпионом мира (2021), двукратным чемпионом Европы (2020, 2022), серебряным призёром чемпионата мира (2019), серебряным призёром финала Гран-при (2018), бронзовым призёром командного чемпионата мира (2019), победителем командного чемпионата мира (2021), двукратным чемпионом России (2019, 2020). По состоянию на конец января 2022 года российская танцевальная пара занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Дуэт тренирует заслуженный тренер России Александр Жулин.
До апреля 2014 года Никита Кацалапов выступал в паре с Еленой Ильиных, с которой они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях (2014), бронзовыми призёрами Олимпийских игр в танцах на льду (2014), двукратными серебряными призёрами чемпионата Европы (2013, 2014), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2012), трёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2012, 2013, 2014), чемпионами мира среди юниоров (2010). Пару тренировал заслуженный тренер России Николай Морозов.