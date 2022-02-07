«В команднике можно было бы разыгрывать две медали»

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
18:07 (мск), источник: Известия

«В команднике можно было бы разыгрывать две медали»

Капитан сборной России по фигурному катанию Никита Кацалапов — об особенном золоте Игр в Сочи и нехватке льда.

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Источник: РИА "Новости"

Никита Кацалапов стал первым фигуристом в мире, выигравшим два золота командных турниров на Олимпийских играх. В Пекине дуэт Кацалапова и Виктории Синициной занял второе место в произвольном танце (уступив Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу из США), обеспечив сборной России досрочную победу на соревнованиях в Пекине. В первый соревновательный день Никита и Виктория также стали вторыми в короткой программе, пропустив вперед другой американский дуэт — Мэдиссон Хаббел и Захари Донохью. Впервые 30-летний фигурист побеждал в командном турнире на Играх-2014 в Сочи. Тогда он выступал в паре с Еленой Ильиных (заняли третье место в произвольной программе). В разговоре с российскими журналистами Кацалапов рассказал об исторической победе, нехватке болельщиков и призвал к увеличению количества медалей в команднике.

«Докрутил бы на зрительской энергии»

— Вы проиграли короткую и произвольную программу разным американским парам. Это не вызывает опасений?

— Обидно за этот балл, который проиграли в произвольной программе. Подозреваю, что передержал вращательную поддержку, у меня уже было снижение за нее. Но ничего, мы все исправим. Главное — обкатали лед, и знаем, где можем прибавить. Тревоги из-за того, что проиграли американцам, нет. У обеих пар уже выигрывали. Мы уверены в себе, надо восстановиться, и все будет замечательно.

— Вокруг командного турнира была целая дискуссия — делать ли замену в танцах. Например, на Играх-2014 в Сочи у нас выступало два дуэта (в короткой программе — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев). Что вы об этом скажете?

— Когда еще не знали, поедем ли мы на Олимпиаду, для себя поставили цель: если нас выберут в команду, мы будем готовы катать обе программы. Были настроены на это заранее.

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— На трибунах практически не было зрителей. Лично для вас это проблема?

— Было бы больше зрителей на трибунах — точно не получил бы «дедакшен» за поддержку — докрутил бы на зрительской энергии!

— Что скажете о сложном расписании, когда приходится выступать рано утром?

— Сегодня проснулись в 4 утра, мой мозг еще лежал на кровати, пока я тренировался. Ведь соревнования начинались в 9:15 по Китаю, а еще нужно было позавтракать, привести себя в порядок и доехать в шаттлах до стадиона, а вчера уснули в 18:00. Мы еще перед короткой протестировали, можно ли уснуть в 18:00. Получилось. Но в 4:00 сам мозг спит, поэтому не просто. Я обычно ложусь после 23. Встаю нормально, раньше не было тренировок в 6:00.

«Флаг у нас внутри»

— Могли бы сравнить золото, завоеванное в команднике Сочи восемь лет назад, и сегодня в Пекине?

— Сочи-2014 для меня — некий храм в голове. В моей жизни такого больше и не будет, наверное. Не могу сравнить две эти Олимпиады. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это две разные жизни. Пандемии как минимум не было.

— О чем вы разговаривали с американцами Хаббелл/Донохью после столкновения в первый день?

— На разминке, конечно, снова места никому не хватило. Все посталкивались, кроме нас. С ребятами мы спокойно встретились и обычно общались, как раньше. Никакой вражды нет. Просто у всех свои подходы к работе.

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— Тяжело выступать не под флагом России, а в статусе сборной ОКР?

— Без флага мы выступаем не первый раз, в том числе на Олимпиадах. Флаг у нас, как говорят все спортсмены, внутри. Мы так же глубоко патриотичны. И очень ценим нашу родину.

— Одна медаль за три соревновательных дня — не мало ли?

— Может, это будет громко, но я ввел бы медаль за каждый вид в команднике — за короткую, за произвольную. Как в гимнастике. Благодаря World Team Trophy в Японии этот командный вид приобрел популярность, он создает какой-то особый командный дух, когда все члены твоей сборной передают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это только на пользу фигурному катанию.

— Что думаете о словах олимпийский чемпионов Алексея Ягудина и Ирины Родниной, которые считают, что командный турнир нельзя сравнить с личным и что он нивелирует ценность личных медалей?

— Тяжело что-то возразить выдающимся личностям и спортсменам, но фигурное катание не стоит на месте. Никак это не нивелирует личную медаль, сейчас ребята сидят и настраиваются на индивидуальный турнир, чтобы выдать там не менее замечательный прокат.

Справка «Известий»

В паре с Викторией Синицыной Никита Кацалапов помимо золота Игр-2022 становился чемпионом мира (2021), двукратным чемпионом Европы (2020, 2022), серебряным призёром чемпионата мира (2019), серебряным призёром финала Гран-при (2018), бронзовым призёром командного чемпионата мира (2019), победителем командного чемпионата мира (2021), двукратным чемпионом России (2019, 2020). По состоянию на конец января 2022 года российская танцевальная пара занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Дуэт тренирует заслуженный тренер России Александр Жулин.

До апреля 2014 года Никита Кацалапов выступал в паре с Еленой Ильиных, с которой они стали олимпийскими чемпионами в командных соревнованиях (2014), бронзовыми призёрами Олимпийских игр в танцах на льду (2014), двукратными серебряными призёрами чемпионата Европы (2013, 2014), бронзовыми призёрами чемпионата Европы (2012), трёхкратными серебряными призёрами чемпионата России (2012, 2013, 2014), чемпионами мира среди юниоров (2010). Пару тренировал заслуженный тренер России Николай Морозов.

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XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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