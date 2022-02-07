«В команднике можно было бы разыгрывать две медали»

Никита Кацалапов стал первым фигуристом в мире, выигравшим два золота командных турниров на Олимпийских играх. В Пекине дуэт Кацалапова и Виктории Синициной занял второе место в произвольном танце (уступив Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу из США), обеспечив сборной России досрочную победу на соревнованиях в Пекине. В первый соревновательный день Никита и Виктория также стали вторыми в короткой программе, пропустив вперед другой американский дуэт — Мэдиссон Хаббел и Захари Донохью. Впервые 30-летний фигурист побеждал в командном турнире на Играх-2014 в Сочи. Тогда он выступал в паре с Еленой Ильиных (заняли третье место в произвольной программе). В разговоре с российскими журналистами Кацалапов рассказал об исторической победе, нехватке болельщиков и призвал к увеличению количества медалей в команднике.

«Докрутил бы на зрительской энергии»

— Вы проиграли короткую и произвольную программу разным американским парам. Это не вызывает опасений?

— Обидно за этот балл, который проиграли в произвольной программе. Подозреваю, что передержал вращательную поддержку, у меня уже было снижение за нее. Но ничего, мы все исправим. Главное — обкатали лед, и знаем, где можем прибавить. Тревоги из-за того, что проиграли американцам, нет. У обеих пар уже выигрывали. Мы уверены в себе, надо восстановиться, и все будет замечательно.

— Вокруг командного турнира была целая дискуссия — делать ли замену в танцах. Например, на Играх-2014 в Сочи у нас выступало два дуэта (в короткой программе — Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев). Что вы об этом скажете?

— Когда еще не знали, поедем ли мы на Олимпиаду, для себя поставили цель: если нас выберут в команду, мы будем готовы катать обе программы. Были настроены на это заранее.

— На трибунах практически не было зрителей. Лично для вас это проблема?

— Было бы больше зрителей на трибунах — точно не получил бы «дедакшен» за поддержку — докрутил бы на зрительской энергии!

— Что скажете о сложном расписании, когда приходится выступать рано утром?

— Сегодня проснулись в 4 утра, мой мозг еще лежал на кровати, пока я тренировался. Ведь соревнования начинались в 9:15 по Китаю, а еще нужно было позавтракать, привести себя в порядок и доехать в шаттлах до стадиона, а вчера уснули в 18:00. Мы еще перед короткой протестировали, можно ли уснуть в 18:00. Получилось. Но в 4:00 сам мозг спит, поэтому не просто. Я обычно ложусь после 23. Встаю нормально, раньше не было тренировок в 6:00.

«Флаг у нас внутри»

— Могли бы сравнить золото, завоеванное в команднике Сочи восемь лет назад, и сегодня в Пекине?

— Сочи-2014 для меня — некий храм в голове. В моей жизни такого больше и не будет, наверное. Не могу сравнить две эти Олимпиады. Тогда была Лена Ильиных, сейчас моя дорогая Виктория. Это две разные жизни. Пандемии как минимум не было.

— О чем вы разговаривали с американцами Хаббелл/Донохью после столкновения в первый день?

— На разминке, конечно, снова места никому не хватило. Все посталкивались, кроме нас. С ребятами мы спокойно встретились и обычно общались, как раньше. Никакой вражды нет. Просто у всех свои подходы к работе.

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— Тяжело выступать не под флагом России, а в статусе сборной ОКР?

— Без флага мы выступаем не первый раз, в том числе на Олимпиадах. Флаг у нас, как говорят все спортсмены, внутри. Мы так же глубоко патриотичны. И очень ценим нашу родину.

— Одна медаль за три соревновательных дня — не мало ли?

— Может, это будет громко, но я ввел бы медаль за каждый вид в команднике — за короткую, за произвольную. Как в гимнастике. Благодаря World Team Trophy в Японии этот командный вид приобрел популярность, он создает какой-то особый командный дух, когда все члены твоей сборной передают тебе всю свою энергию. Мне кажется, это только на пользу фигурному катанию.

— Что думаете о словах олимпийский чемпионов Алексея Ягудина и Ирины Родниной, которые считают, что командный турнир нельзя сравнить с личным и что он нивелирует ценность личных медалей?

— Тяжело что-то возразить выдающимся личностям и спортсменам, но фигурное катание не стоит на месте. Никак это не нивелирует личную медаль, сейчас ребята сидят и настраиваются на индивидуальный турнир, чтобы выдать там не менее замечательный прокат.

Справка «Известий»

В паре с Викторией Синицыной Никита Кацалапов помимо золота Игр-2022 становился чемпионом мира (2021), двукратным чемпионом Европы (2020, 2022), серебряным призёром чемпионата мира (2019), серебряным призёром финала Гран-при (2018), бронзовым призёром командного чемпионата мира (2019), победителем командного чемпионата мира (2021), двукратным чемпионом России (2019, 2020). По состоянию на конец января 2022 года российская танцевальная пара занимает 1-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев. Дуэт тренирует заслуженный тренер России Александр Жулин.