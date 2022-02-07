Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Швеция
3
0
0
2Россия
2
3
2
3Нидерланды
2
2
1
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Прыжки с трамплина
Смешанные командные соревнования. Микст. Финал
Словения
Россия
Канада
Результаты
Шорт-трек
500 м. Женщины. Финал
Арианна Фонтана
Сюзанне Схултинг
Ким Бутен
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Женщины. 15 км
Дениза Херманн
Анаис Шевалье-Буше
Марта Ольсбу Ройселанн
Результаты
Коньки
1 500 м. Женщины. Финал
Ирен Вюст
Михо Такаги
Антуанетта де Йонг
Результаты
Горные лыжи
Гигантский слалом. Женщины. 2-я попытка
Сара Хектор
Федерика Бриньоне
Лара Гут-Бехрами
Результаты
Фигурное катание
Командный турнир. Микст. Итог
Россия
США
Япония
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Мужчины. Финал
Макс Пэррот
Йиминг Су
Марк Макморрис
Результаты
Горные лыжи
Скоростной спуск. Мужчины
Беат Фойц
Жоан Кларэ
Маттиас Майер
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Мужчины. 4-й заезд
Иоханнес Людвиг
Вольфганг Киндль
Доминик Фишналлер
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Мужчины. Финал
Рею Кобаяси
Мануэль Феттнер
Давид Кубацки
Результаты
Фристайл
Могул. Женщины. Финал
Джакара Энтони
Джелин Коф
Анастасия Смирнова
Результаты
Коньки
5 000 м. Мужчины. Финал
Нильс ван дер Пул
Патрик Руст
Халлйейр Энгебротен
Результаты
Лыжные гонки
Скиатлон 15 + 15 км. Мужчины
Александр Большунов
Денис Спицов
Иво Нисканен
Результаты
Сноуборд
Слоупстайл. Женщины. Финал
Зои Садовски
Джулия Марино
Тесс Коди
Результаты
Шорт-трек
Эстафета. Микст. Финал А
Китай
Италия
Венгрия
Результаты
Прыжки с трамплина
К-98. Личные соревнования. Женщины. Финал
Урса Богатай
Катарина Альтхаус
Ника Крижнар
Результаты
Фристайл
Могул. Мужчины. Финал
Вальтер Валлберг
Майкл Кингсбери
Икума Хорисима
Результаты
Биатлон
Смешанная эстафета. Микст. 4 х 6 км
Норвегия
Франция
Россия
Результаты
Коньки
3 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Франческа Лоллобриджида
Изабелла Вайдеманн
Результаты
Расписание событий
Фигурное катание. Мужчины
8.02скороМужчины. Мужчины. Короткая программа
Фристайл. Женщины
8.02скороБиг-эйр. Женщины. Финал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Квалификация
Горные лыжи. Мужчины
8.02скороСупергигант. Мужчины
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Квалификация
Хоккей. Женщины. Группа A
8.02скороСШАКанада
Керлинг. Микст. Матч за 3-е место
8.02скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Микст. Финал
8.02скороИталияНорвегия
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. 1/8 финала
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Четвертьфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Полуфинал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Полуфинал
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. За 3-е место
Сноуборд. Женщины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. За 3-е место
Сноуборд. Мужчины
8.02скороПараллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Биатлон. Мужчины
8.02скороИндивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Хоккей. Женщины. Группа B
8.02скороЯпонияЧехия
18:43 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона

Половину участников первого олимпийской истории смешанного турнира дисквалифицировали за нарушение экипировки.

Наверх

Команда олимпийского комитета России продолжает приятно удивлять в Пекине. Мы уже превзошли результаты Пхенчхана-2018 и берем медали даже в тех видах спорта, где на награды мало кто рассчитывал. Впервые с середины прошлого века и первый раз в современной истории мы — в числе лучших в прыжках на лыжах с трамплина. Команда ОКР стала второй в новой дисциплине — смешанных командных соревнованиях. Нам удалось не только показать красивые и далекие прыжки, но еще и не попасть под каток судейских дисквалификаций. Сразу четыре команды из десяти лишились участников из-за неправильных размеров комбинезона.

Во время загрузки произошла ошибка.

Последнюю медаль в прыжках с трамплина мы брали в 1968 году

Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня и Данил Садреев — запоминайте имена этих героев! Свершилось по-настоящему историческое событие. Мы хороши во многих зимних видах спорта, но есть и очевидные пробелы. Среди самых заметных — горнолыжный спорт и прыжки на лыжах с трамплина. За всю историю у России и СССР была только одна олимпийская медаль летающих лыжников — в 1968-м победил Владимир Белоусов. Та победа по-своему легендарна. Белоусов был неудобен для чиновников, спорил с федерацией и завершил карьеру на пике своих возможностей — в 23 года. Закулисные интриги не позволили ему побороться за новые награды на Олимпиаде в Саппоро, а в лихие 1990-е у него даже украли оригинал медали Гренобля — сейчас у 75-летнего спортсмена только дубликат, который ему изготовили в 2015 году к юбилею.

На награждении во Всеволожске Белоусов отметил, что будет рад, если новую медаль в его честь возьмет новое поколение российских трамплинистов. Он еще семь лет назад говорил, что у нас подрастает отличное поколение. Казалось бы, дежурные слова, но они материализовались в нечто большее. Сначала подтянулись в женских прыжках. Девушки на трамплине вообще явление новое для мира, до Олимпийских игр слабый пол допустили только в Сочи в 2014 году на волне гендерного равенства. Среди первооткрывателей была и наша Ирина Аввакумова. Дома на ОИ успешно выступить не удалось — 16-е место, но с каждым годом результаты шли вверх. И вот в Пхенчхане в 2018-м она уже четвертая, в сантиметрах от пьедестала! К Пекину она подошла уже в статусе ветерана, который поддержал 19-летнюю Ирму Махиня. Есть и резервы — в 2016-м юношескую Олимпиаду выигрывала Софья Тихонова.

Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи сняли лидеров из-за недопустимой экипировки

Но для командных соревнований нужна сильная команда и у мужчин. Пока девушки прогрессировали, с парнями были очевидные проблемы. На ум приходит разве что Дмитрий Васильев, попадавший на подиум этапов Кубка мира 12 раз. В Турине в 2006-м он лидировал после первого прыжка, но сорвал второй и занял только 10-е место. Дальше вспоминаются периодические успехи времен Белоусова — на чемпионате мира в 1974 и 1978 годах бронзу брал Алексей Боровитин, а в 1970 году два золота ЧМ было у Гария Напалкова. На этом все. Подвижки пошли перед Играми в Китае. Из двоеборья перевели в прыжки Климова. Такой переход — редкость, но для Евгения все логично. Он выигрывал трамплин, но проигрывал ходом. Так зачем же мучить себя бегом на лыжах, когда умеешь далеко на них летать?

Тем временем в Лениногорске появился новый молодой талант. 18-летний Даниил Садреев на одном из этапов личного зачета показал самый далекий прыжок, и многие эксперты выделяют парня из Татарстана как одного из самых перспективных трамплинистов мира. С таким составом мы аккуратно, но могли надеяться на медаль. При удачных раскладах. В итоге они фантастические. Судьи снимают двух норвежек, немку, японку и австрийку. Почти половина команд с неполными составами, причем не прыгают Сара Таканаси и Даниэла Ирашко-Штольц — лидеры женского трамплина. Они использовали недопустимые комбинезоны, размеры которых помогали им в аэродинамике. Небольшой хитростью так можно увеличить дальность полета, с чем ведет борьбу международная федерация лыжного спорта. В FIS также замеряют размеры лыж и даже вес спортсменов. Наши были хороши как в плане непосредственно спорта, так и в борьбе за правильную экипировку. Но о том, что медаль случайна, не может быть и речи.

Рустам Имамов

 Россия — чемпион по переходам спортсменов в другие страны. Кто перед Олимпиадой в Пекине менял гражданство?
Украинский фигурист объяснил в интервью россиянам, почему не хочет общаться на русском языке
Главные темы
Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина!
Что пишут в Северной Америке о скандале в матче Россия — Канада
Резцова могла взять олимпийское золото. Все решил лишний промах
«В команднике можно было бы разыгрывать две медали»
Шведские спортсмены вышли в лидеры медального зачета пекинской Олимпиады
Тесты на COVID белорусских лыжников в Пекине оказались положительными
Саночница Демченко перевернулась во время второго заезда, но смогла финишировать
Цзывэй стал олимпийским чемпионом по шорт-треку на дистанции 1000 метров
Российские прыгуны с трамплина взяли первую олимпийскую медаль в истории
А. Резцова: на один промах меньше — и Кристина боролась бы за золото. Обидно, я плачу
Белорусские биатлонистки не вошли в тройку призеров индивидуальной гонки Олимпиады
Канадская журналистка призвала исключить фигурное катание из программы Игр
Биатлонистка Резцова допустила два промаха и осталась без медали Олимпиады
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Женские сборные Канады и России играют матч олимпийского турнира в масках
Ирен Вюст повторила достижение Лидии Скобликовой, став шестикратной чемпионкой Олимпийских игр
Биатлонистка Нигматуллина допустила 10 промахов в индивидуальной гонке на Олимпиаде в Пекине
Российских фигуристов заставляют тренироваться в 6 утра. Всё, чтобы угодить американцам?
Канада унизила Россию скандальным матчем хоккеисток? Оказалось, это огромное заблуждение
Норвежский журналист: Александра Большунова и других россиян не должно быть на Олимпиаде
Канадская хоккеистка: «Решили быть в масках ради безопасности. Игру задержали, чтобы можно было надеть маски»
Фетисов поддержал решение провести матч Россия — Канада в медицинских масках
Канадская хоккеистка перед игрой с Россией уехала в гостиницу с положительным ковид-тестом
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Сборная России потеряла лидерство в медальном зачёте Олимпийских игр в Пекине
Шведская горнолыжница Хектор завоевала золото Олимпиады в гигантском слаломе
Женская сборная Канады по хоккею разгромила Россию в задержанном матче Олимпиады в Пекине
Сборная России по биатлону назвала состав на мужскую индивидуальную гонку на ОИ-2022
Губерниев: женской сборной Канады надо было выйти в противогазах. Превратили хоккей в фарс
Канадский сноубордист Парро стал олимпийским чемпионом в слоупстайле
Хоккеистка сборной России: поведение канадок не удивило! Спасибо, что вообще дали сыграть
Алек Болдуин: «Спортсмены вроде Валиевой показывают нам красоту этого мира. Спасибо тебе, Камила»
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
15Пекин-2022: лучшие кадры 6 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 6 февраля
13Пекин-2022: лучшие кадры 5 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 5 февраля
84Открытие Олимпиады 2022
14Самые красивые российские спортсменки Олимпиады-2022
14Самые сексуальные девушки Олимпиады
13Олимпийские объекты Пекина-2022
Камила Валиева: «Я с трех лет говорила маме, что стану олимпийской чемпионкой. И вот, мечта сбылась»
Стал известен предварительный состав российских лыжников на гонку с раздельным стартом
Россия — чемпионка! США отстали от нас на гигантские 9 баллов после проката божественной Валиевой
Советский Союз не участвовал в Олимпийских играх до 1952 года. Почему так произошло?
Фристайлистка Таталина вышла в финал в дисциплине биг-эйр на Олимпиаде в Пекине
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Женская сборная Канады будет играть в масках, пока не придут тесты российских хоккеисток
Горнолыжника Швайгера унесли на носилках после падения в финале Игр в скоростном спуске
Американский фигурист заразился коронавирусом на Олимпиаде
Алина Загитова: «Мне хотелось, чтобы выступила Щербакова. Лишней олимпийская медаль никогда не бывает»
Камила Валиева упала с четверного тулупа в произвольной программе командного турнира Олимпиады-2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь