Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона
Половину участников первого олимпийской истории смешанного турнира дисквалифицировали за нарушение экипировки.
Половину участников первого олимпийской истории смешанного турнира дисквалифицировали за нарушение экипировки.
Команда олимпийского комитета России продолжает приятно удивлять в Пекине. Мы уже превзошли результаты Пхенчхана-2018 и берем медали даже в тех видах спорта, где на награды мало кто рассчитывал. Впервые с середины прошлого века и первый раз в современной истории мы — в числе лучших в прыжках на лыжах с трамплина. Команда ОКР стала второй в новой дисциплине — смешанных командных соревнованиях. Нам удалось не только показать красивые и далекие прыжки, но еще и не попасть под каток судейских дисквалификаций. Сразу четыре команды из десяти лишились участников из-за неправильных размеров комбинезона.
Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня и Данил Садреев — запоминайте имена этих героев! Свершилось по-настоящему историческое событие. Мы хороши во многих зимних видах спорта, но есть и очевидные пробелы. Среди самых заметных — горнолыжный спорт и прыжки на лыжах с трамплина. За всю историю у России и СССР была только одна олимпийская медаль летающих лыжников — в 1968-м победил Владимир Белоусов. Та победа по-своему легендарна. Белоусов был неудобен для чиновников, спорил с федерацией и завершил карьеру на пике своих возможностей — в 23 года. Закулисные интриги не позволили ему побороться за новые награды на Олимпиаде в Саппоро, а в лихие 1990-е у него даже украли оригинал медали Гренобля — сейчас у 75-летнего спортсмена только дубликат, который ему изготовили в 2015 году к юбилею.
На награждении во Всеволожске Белоусов отметил, что будет рад, если новую медаль в его честь возьмет новое поколение российских трамплинистов. Он еще семь лет назад говорил, что у нас подрастает отличное поколение. Казалось бы, дежурные слова, но они материализовались в нечто большее. Сначала подтянулись в женских прыжках. Девушки на трамплине вообще явление новое для мира, до Олимпийских игр слабый пол допустили только в Сочи в 2014 году на волне гендерного равенства. Среди первооткрывателей была и наша Ирина Аввакумова. Дома на ОИ успешно выступить не удалось — 16-е место, но с каждым годом результаты шли вверх. И вот в Пхенчхане в 2018-м она уже четвертая, в сантиметрах от пьедестала! К Пекину она подошла уже в статусе ветерана, который поддержал 19-летнюю Ирму Махиня. Есть и резервы — в 2016-м юношескую Олимпиаду выигрывала Софья Тихонова.
Но для командных соревнований нужна сильная команда и у мужчин. Пока девушки прогрессировали, с парнями были очевидные проблемы. На ум приходит разве что Дмитрий Васильев, попадавший на подиум этапов Кубка мира 12 раз. В Турине в 2006-м он лидировал после первого прыжка, но сорвал второй и занял только 10-е место. Дальше вспоминаются периодические успехи времен Белоусова — на чемпионате мира в 1974 и 1978 годах бронзу брал Алексей Боровитин, а в 1970 году два золота ЧМ было у Гария Напалкова. На этом все. Подвижки пошли перед Играми в Китае. Из двоеборья перевели в прыжки Климова. Такой переход — редкость, но для Евгения все логично. Он выигрывал трамплин, но проигрывал ходом. Так зачем же мучить себя бегом на лыжах, когда умеешь далеко на них летать?
Тем временем в Лениногорске появился новый молодой талант. 18-летний Даниил Садреев на одном из этапов личного зачета показал самый далекий прыжок, и многие эксперты выделяют парня из Татарстана как одного из самых перспективных трамплинистов мира. С таким составом мы аккуратно, но могли надеяться на медаль. При удачных раскладах. В итоге они фантастические. Судьи снимают двух норвежек, немку, японку и австрийку. Почти половина команд с неполными составами, причем не прыгают Сара Таканаси и Даниэла Ирашко-Штольц — лидеры женского трамплина. Они использовали недопустимые комбинезоны, размеры которых помогали им в аэродинамике. Небольшой хитростью так можно увеличить дальность полета, с чем ведет борьбу международная федерация лыжного спорта. В FIS также замеряют размеры лыж и даже вес спортсменов. Наши были хороши как в плане непосредственно спорта, так и в борьбе за правильную экипировку. Но о том, что медаль случайна, не может быть и речи.
Рустам Имамов