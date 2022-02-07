Россия взяла историческую медаль в прыжках с трамплина! Важнее прыжков были замеры комбинезона

Команда олимпийского комитета России продолжает приятно удивлять в Пекине. Мы уже превзошли результаты Пхенчхана-2018 и берем медали даже в тех видах спорта, где на награды мало кто рассчитывал. Впервые с середины прошлого века и первый раз в современной истории мы — в числе лучших в прыжках на лыжах с трамплина. Команда ОКР стала второй в новой дисциплине — смешанных командных соревнованиях. Нам удалось не только показать красивые и далекие прыжки, но еще и не попасть под каток судейских дисквалификаций. Сразу четыре команды из десяти лишились участников из-за неправильных размеров комбинезона.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZrYf7wsizv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZrYf7wsizv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZrYf7wsizv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Спорт-Экспресс (@sport_express)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Последнюю медаль в прыжках с трамплина мы брали в 1968 году

Ирина Аввакумова, Евгений Климов, Ирма Махиня и Данил Садреев — запоминайте имена этих героев! Свершилось по-настоящему историческое событие. Мы хороши во многих зимних видах спорта, но есть и очевидные пробелы. Среди самых заметных — горнолыжный спорт и прыжки на лыжах с трамплина. За всю историю у России и СССР была только одна олимпийская медаль летающих лыжников — в 1968-м победил Владимир Белоусов. Та победа по-своему легендарна. Белоусов был неудобен для чиновников, спорил с федерацией и завершил карьеру на пике своих возможностей — в 23 года. Закулисные интриги не позволили ему побороться за новые награды на Олимпиаде в Саппоро, а в лихие 1990-е у него даже украли оригинал медали Гренобля — сейчас у 75-летнего спортсмена только дубликат, который ему изготовили в 2015 году к юбилею.

На награждении во Всеволожске Белоусов отметил, что будет рад, если новую медаль в его честь возьмет новое поколение российских трамплинистов. Он еще семь лет назад говорил, что у нас подрастает отличное поколение. Казалось бы, дежурные слова, но они материализовались в нечто большее. Сначала подтянулись в женских прыжках. Девушки на трамплине вообще явление новое для мира, до Олимпийских игр слабый пол допустили только в Сочи в 2014 году на волне гендерного равенства. Среди первооткрывателей была и наша Ирина Аввакумова. Дома на ОИ успешно выступить не удалось — 16-е место, но с каждым годом результаты шли вверх. И вот в Пхенчхане в 2018-м она уже четвертая, в сантиметрах от пьедестала! К Пекину она подошла уже в статусе ветерана, который поддержал 19-летнюю Ирму Махиня. Есть и резервы — в 2016-м юношескую Олимпиаду выигрывала Софья Тихонова.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZrb4zBIM9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZrb4zBIM9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CZrb4zBIM9O/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Олимпийский комитет России (@olympic_russia)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Судьи сняли лидеров из-за недопустимой экипировки

Но для командных соревнований нужна сильная команда и у мужчин. Пока девушки прогрессировали, с парнями были очевидные проблемы. На ум приходит разве что Дмитрий Васильев, попадавший на подиум этапов Кубка мира 12 раз. В Турине в 2006-м он лидировал после первого прыжка, но сорвал второй и занял только 10-е место. Дальше вспоминаются периодические успехи времен Белоусова — на чемпионате мира в 1974 и 1978 годах бронзу брал Алексей Боровитин, а в 1970 году два золота ЧМ было у Гария Напалкова. На этом все. Подвижки пошли перед Играми в Китае. Из двоеборья перевели в прыжки Климова. Такой переход — редкость, но для Евгения все логично. Он выигрывал трамплин, но проигрывал ходом. Так зачем же мучить себя бегом на лыжах, когда умеешь далеко на них летать?

Тем временем в Лениногорске появился новый молодой талант. 18-летний Даниил Садреев на одном из этапов личного зачета показал самый далекий прыжок, и многие эксперты выделяют парня из Татарстана как одного из самых перспективных трамплинистов мира. С таким составом мы аккуратно, но могли надеяться на медаль. При удачных раскладах. В итоге они фантастические. Судьи снимают двух норвежек, немку, японку и австрийку. Почти половина команд с неполными составами, причем не прыгают Сара Таканаси и Даниэла Ирашко-Штольц — лидеры женского трамплина. Они использовали недопустимые комбинезоны, размеры которых помогали им в аэродинамике. Небольшой хитростью так можно увеличить дальность полета, с чем ведет борьбу международная федерация лыжного спорта. В FIS также замеряют размеры лыж и даже вес спортсменов. Наши были хороши как в плане непосредственно спорта, так и в борьбе за правильную экипировку. Но о том, что медаль случайна, не может быть и речи.